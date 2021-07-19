«قومي المرأة» للسيدات في عيد الأضحى: «ماتسكتوش على التحرش وهنجيب حقكم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى بالمركز القومي للمرأة، إن مصر بلد قانون، وبها قوانين رادعة ضد التحرش الجنسي، موضحًة أن أي فتاة تواجه هذه المشكلة يجب أن تتوجه إلى أقرب قسم أو أقرب عسكري في الشارع، وخاصة في ظل التواجد الأمني المكثف في الأعياد.

وأضافت «عبدالمنعم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض شاشة «الحياة»: «البنات لازم يستغلوا الدعم الموجود من كل الجهات ومفيش واحدة تكست على حقها، ومحدش يضايقها وهي تسكت، في قنوات كتير للإبلاغ، في أقرب قسم أو أقرب نيابة وممكن تكلمنا على 15115 لكي نعلمها بما يجب عليها أن تفعله».

مش محتاجة إني أطلع موبايلي

وتابعت مدير مكتب الشكاوى بالمركز القومي للمرأة: «مش محتاجة إني أطلع موبايلي أو أصور حاجة حصلت لأن كل المحلات والبيوت قدامها كاميرات مراقبة».

وأشارت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى بالمركز القومي للمرأة، إلى بلاغات التحرش في الفترة الماضية، مؤكدة أن السيدة تحصل على حقها من أقرب قسم شرطة أو نيابة: «واليوم أصبح لدينا مواطنون يقضون عقوبة في السجون المصرية بسبب التحرش، لأن القانون 306 أ، رادع وينص على السجن للمتحرشين».

وعي المجتمع

وأوضحت مدير مكتب الشكاوى بالمركز القومي للمرأة: «في فرق عن السنوات السابقة، وفي وعي من المجتمع، إنه لو شاف حاجة زي كده ميعرقلوش البنت إنها تاخد حقها».