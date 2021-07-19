إطلالات اليوم: أروى جودة جذابة.. ومي عمر تتألق بالأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- أروى جودة:

وطلت الفنانة أرزى جودة بفستان متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- مي عمر:

كما ظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- فيفي عبده:

وارتدت الفنانة فيفي عبده فستان متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- هبة مجدي:

تألقت الفنانة هبة مجدي بشميز متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ياسمين صبري:

كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري ب لايف جاكيت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.