كورونا اليوم: مقارنة بين مناعة العدوى واللقاحات.. وتحذير خطير من تلف الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تلف الرئة عند الإصابة بكوفيد يتطور بسرعة مضاعفة

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن تلف الرئة بشكل شديد وواضح لدى المصابين بكوفيد، بات مؤخرا يظهر خلال 3-4 أربعة أيام، وليس 6-7 أيام، كما كان سابقا.

وأضاف الوزير، في مقابلة تلفزيونية: "ظهر عدد من الأعراض الجديدة لدى المصابين بعدوى الفيروس التاجي، وأحيانا تتم ملاحظة بعض المظاهر المعوية، وغالبا ما تشاهد مظاهر مشابهة لالتهاب الحلق، وعددا من الأعراض الأخرى. ولكن الشيء الأكثر أهمية، والذي يجب على الأغلب التركيز عليه، أننا كنا في السابق نلاحظ أن تلف الرئة الواضح يظهر في اليوم السادس أو السابع، أما الآن فبات هذا التلف الواضح يظهر في الرئة بحلول اليوم الثالث أو الرابع"، وفقا لروسيا اليوم.

خبير يحذر من خطورة التغيرات في جينوم فيروس كورونا

قال رئيس فرع مركز "فيكتور" العلمي بيكاترينبورغ، ألكسندر سيميونوف، إن التغييرات الجارية في جينوم فيروس كورونا طبيعية، ولكن في حال عدم التطعيم، فسيكون كل شكل جديد له أكثر عدوى.

وأضاف: "السلالات والتغيرات الجديدة التي تحدث في جينوم الفيروس التاجي، هي عملية طبيعية، ويسعى أي عامل مسبب للمرض، إلى إصابة أكبر عدد ممكن من الكائنات الحية. وإذا لم نحد من انتشار الفيروس التاجي، فسيكون كل تغيير جديد في الجينوم، وكل نوع جديد من الفيروس أكثر عدوى ويصيب المزيد من الناس"، وفقا لروسيا اليوم.

مقارنة بين مناعة العدوى واللقاحات

ويبقى السؤال.. أيهما تدوم لفترة أطول؟.. المناعة من عدوى كورونا أم من اللقاحات؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

في الوقت الحالي، تمت مناقشة مناعة الفيروس التاجي بشدة لأن العلماء والخبراء حتى الآن لا يعرفون تمامًا مدى فعالية أو استمرار المناعة ضد كورونا، بينما يقال إن المناعة الطبيعية في ذروتها لمدة 90 يومًا تقريبًا بعد الإصابة، قد تقدم اللقاحات ميزة أكبر لأنها قد تكون أطول أمدًا، وحتى يتم ترقيتها في المستقبل لتقديم احتمالات أقوى للحماية، يقال إن بعض نماذج اللقاحات، مثل لقاحات موديرنا وفايزر فعالة في الأطر الزمنية الأطول وتمنح المزيد من المناعة.