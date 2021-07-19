خلطات رهيبة للبشرة ا يجب تجربتهعلى الفور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 09:41 مساءً - تسعين للحصول على بشرة نظيفة بملمس حريري؟ الحل بين يديك وفي مطبخك. افتحي الخزانة وانطلقي في تحضير أجدد الوصفات وأجملها للبشرة.

قناع الوجه المضاد للأكسدة بالكركم

قناع الوجه المضاد للأكسدة بالكركم

يعرف الكركم بخصائصه المذهلة المضادة للالتهابات. الآن يمكنك الحصول على فوائده على بشرتك بهذه الوصفة البسيطة المكونة من 3 مكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي غير محلى

1 ملعقة طعام عسل عضوي خام

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم العضوي

امزجي جميع المكونات معاً في عجينة متناسقة.

ضعيه على بشرة نظيفة ورطبة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

ثم اغسلي وضعي المرطب (مثل زيت الوجه المغذي).

ملاحظة: يمكن للكركم أن يصبغ الجلد بشكل مؤقت بدرجات صفراء. لهذا السبب، نوصي بوضع القناع ليلاً قبل النوم. سيساعدك المرطب على إزالة أي صبغة متبقية.

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قناع مقشر بالعسل والليمون للبشرة المعرضة لحب الشباب

يساعد على تقشير البشرة وتنعيمها

يساعد قناع التنظيف هذا المكون من 4 مكونات على تقشير البشرة وتنعيمها، ويزيل البثور ويمنحك "التوهج".

تعليمات تحضير القناع:

تحتاجين حوالي 2 ملاعق كبيرة من العسل الخام .

أضيفي 1/2 ملعقة صغيرة من السكر الخام ونصف ملعقة صغيرة من ملح البحر الميت إلى العسل. تأكدي من أن كلاهما من الحبوب الصغيرة الناعمة. حتى تتجنبي خدش بشرتك.

اغسلي وابشري قشر الليمون أضيفي حوالي 1/8 ملعقة صغيرة من قشر الليمون وحوالي 1/4 ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى مزيج العسل / السكر / الملح.

اخلطي بملعقة صغيرة حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.

طريقة وضع القناع:

اغسلي وجهك بالتربيت عليه بلطف. بأصابعك ضعي قناع العسل / السكر / الملح / الليمون على وجهك ورقبتك بالكامل، مع تجنب العينين. دلكي القناع بحركة دائرية لمدة 3-5 دقائق. اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة. بعد مرور الوقت، بللي أصابعك بالماء الدافئ ودلكي بلطف بحركة دائرية لإزالة المزيج عن وجهك. اشطفي بشرتك واتركيها حتى تجف.

مقشر الشوفان والعسل

مقشر الشوفان والعسل

هل لديك الشوفان والعسل وخل التفاح في مطبخك؟ لتحصلي على بشرة ناعمة وحريرية.

أنت بحاجة إلى

مقشر الشوفان + العسل

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

2 ملاعق كبيرة الشوفان المطحون

1/2 ملعقة صغيرة خل التفاح

قومي بطحن الشوفان بالكامل حتى يصبح دقيقاً.

امزجي العسل وخل التفاح بالشوكة حتى يصبح المزيج ناعماً.

بللي وجهك ثم ضعي كمية صغيرة من المقشر في حركات دائرية.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ ورطبيه.

* الاستخدام الموصى به هو مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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