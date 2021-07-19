طريقة عمل تتبيلة المشاوي.. أنواع مختلفة ووصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعتبر طريقة عمل تتبيلة المشاوي من أسهل الطرق لتقديم أطباق اللحوم الشعبية الشهيرة، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك سبب طعمها اللذيذ ونكهتها المميزة، إذ أن الجميع يبحث عن وصفة سهلة لإعداد أكلة مشوية وغنية بالبروتين على طريقة الشيف علاء الشربيني.

ويمكن شوي اللحوم بأكثر من طريقة سهلة، إذ أن هناك أنواع مختلفة من طريقة عمل تتبيلة المشاوي سنتحدث في هذا المقال عن كيفية تحضير بعضها.

تبيلة الزبادي للدجاج المشوي

مكونات تتبيلة المشاوي

4 صدور من الدجاج.

400 غرام من لبن الزبادي.

200 غرام من الكزبرة مفرومة.

نصف حبة من البصل مفرومة ناعمًا.

1/3 كأس من زيت الزيتون.

6 فصوص مهروسة من الثوم.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الجارام ماسالا.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

اخلطي لبن الزبادي، والكزبرة، والبصل، والزيت، والثوم، وعصير الليمون، والملح، والجارام ماسالا، والفلفل في الخلاط الكهربائي.

قومي بوضع اللحم في وعاء، ثمّ نسكب فوقها التتبيلة.

غطي الوعاء ثمّ نُدخله إلى الثلاجة، واتركيها لمدة ثلاث ساعات.

ضعي اللحم على الفحم مع تقليبها بين الحين والآخر إلى أن تنضج.

تتبيلة اللحم أو الدجاج المشوي بالفرن

المكوّنات:

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.أربعة فصوص مهروسة من الثوم.

5 ملاعق كبيرة من العسل. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1 كيلو جرام من الدجاج أو اللحم المقطع.

طريقة التحضير:

ضعي زيت الزيتون، والعسل، وصلصة الصويا، والثوم في وعاء، واخلطي جيداً.

إضافة البهارات مثل الزنجبيل، والفلفل الأسود، والملح، ثمّ نُضيف الدجاج، ونخلط مرة ثانية.

قومي بتغطية الوعاء، ثم ادخليه إلى الثلاجة، واتركيه لمدة خمس ساعات إلى أن يتشرب الدجاج التتبيلة جيداً.

ننقل قطع اللحم أو الدجاج، والتتبيلة إلى صينية فرن، ثمّ نُغلفها بورق قصدير، ونُدخلها إلى فرن مُسخن مُسبقاً على حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

اتركي الصينية لمدة خمس وأربعين دقيقة ثمّ نُخرجها ونتخلص من ورق القصدير، بعد ذلك نُعيدها إلى الفرن كي يتحمر الدجاج من كلا الاتجاهين.

تتبيلة اللحم المشوي

المكوّنات:

حبتان من الطماطم مُقطعتان إلى مكعبات.

حبتان من البصل مُقطعتان إلى مكعبات.

كيلوجرام من لحم البقر مُقطع إلى مكعبات.

6 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كأس من زيت الزيتون. فصان مهروسان من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

طريقة التحضير:

احضري اللحم فنضع زيت الزيتون، والثوم، وعصير الليمون، والأوريجانو، والفلفل الحلو، والملح، في وعاء ونخلط جيدًا.

ضعي قطع اللحم بالتتبيلة، ثمّ نُغطي الوعاء، ونُدخله إلى الثلاجة، ونتركه لمدة أربع ساعات.

اخرجي اللحم من الصلصة، وضعيه في الأسياخ مع مكعبات البصل والطماطم.

ضعي أسياخ اللحم على الفحم وقلبيها بين وقت وآخر إلى أن تنضج.