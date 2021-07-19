طريقة عمل القلب والكلاوي.. وصفات بسيطة تزامنا مع عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ما هي طريقة عمل القلب والكلاوى؟، الطبق الأشهر بين أطباق أكلات عيد الأضحى، حيث تعتبر القلوب والكلاوي من أشهى الأكلات وحلويات اللحوم التي يتم إعدادها بالتزامن مع العيد.

كما أن طريقة عمل القلب والكلاوى تبحث عنها الكثير من النساء ويفضلها المصريين بجميع ثقافاتهم، حيث تتميز بطعم لذيذ وشهي، بالإضافة إلى فائدة كبيرة للجسم.

ويحتوي طبق القلوب الكلاوي على كمية كبيرة من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى والمعادن، مثل الحديد الذي يحد بشكل كبير من الإصابة بمرض فقر الدم، وتتعدد طرق عمل القلوب والكلاوي، وفي هذا التقرير يرصد «هُن» طريقة عمل طبق القلوب الكلاوي.

طريقة عمل القلوب والكلاوي

المكوّنات

1/2 كيلو جرام من القلوب المقطعة إلى مكعبات.

1/2 كيلو جرام من الكلاوي المقطعة إلى مكعبات.

1 بصلة مفرومة إلى مكعبات.

1 حبة من الطماطم مفرومة إلى مكعبات.

1 قرن فلفل أخضر مفروم.

كمية من بهارات ملح الطعام، والفلفل الأسود، والكمون، والشطة الحارة، وورق اللوري.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة والزيت في قدر على النار.

ضيفي البصل بعد تقطيعه أو فرمه إلى القدر.

قلبي البصل جيدًا حتى يذبل ويتغير لونه.

ضيفي القلوب والكلاوي إلى القدر.

قلّبي المكوّنات في بعضها جيداً، ونضيف الفلفل الأخضر والمنكهات.

انتظري حتى تنضج جميع المكوّنات ثمّ ضيفي الطماطم.

قلبي المكوّنات واتركيها على القدر حتى تنضج.

قومي بوضع القلوب والكلاوي الجاهزة في طبق التقديم.

طريقة عمل أرز بالكبدة والكلاوي

المكوّنات

1/4 كيلو جرام من الكبدة البقري المفرومة إلى قطع صغيرة.

1/4 كيلو جرام من كلاوي البقر المفرومة إلى قطع صغيرة.

2 مج من الأرز الأبيض المنقوع والمصفى.

2 قرن فلفل الأخضر حار مقطع إلى قطع صغيرة.

4 فصوص مفرومة من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة، أو زيت دوار الشمس.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملح طعام حسب الرغبة.

مسحوق الفلفل الأسود.

5 أكواب من الماء.

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر على النار.

سخني الزيت، ثمّ ضيفي السكر، وحركيه كي يصبح لونه بنياً داكناً.

ضيفي الكبدة والكلاوي إلى القدر، وحركي المكوّنات جيدًا حتى يتغير لونها.

ضيفي الثوم المفروم، والفلفل، وعصير الليمون. وقومي بتقليب المكوّنات جيداً حتى تتشرب الماء، ثم ضيفي عليها أربعة أكواب من الماء إلى القدر.

ضعي 1/4 ملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من الكركم، وملح وفلفل أسود واتركيها حتى تنضج تماماً.

ارفعي الكبد والكلاوي من الصوص الناتج ونتركها جانبًا.

ضيفي كوبًا من الماء في القدر وباقي المنكهات، واتركيه حتى يغلي.

ضيفي الأرز الى القدر، واتركيه حتى ينضج.

ضيفي نصف كمية الكبدة واخلطيها مع الأرز.

ضعي الكبدة في قاع الطبق، وضيفي علها خليط الأرز إلى الطبق ثمّ قلبي المكوّنات.