طريقة عمل الطحال.. يحتوي على المعادن المفيدة لجسم الإنسان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يستعد المصريون بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك لتجهيز العديد من الوجبات، ومن بينها الطحال، إذ يبحث البعض عن طريقة عمل الطحال، وهي إحدى الأكلات اللذيذة والشهية والمعروفة في الوطن العربي.

وعلى طريقة الشيف غادة جميل نقدم لكم طريقة عمل الطحال بمذاقها اللذيذ، تلك الأكلة التي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية إذ إنّ الأعضاء الدّاخليّة للحيوانات تحتوي على العديد من العناصر والمعادن الهامة لجسم الإنسان، فيجد الأشخاص الذين يعانون من نقص في بعض العناصر في أجسادهم ملاذًا في هذه الأكلة لتعويض النّقص.

طريقة عمل الطحال

المكونات

ورق غار.

5 حبّات هيل.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة.

بقدونس مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الشطّة الحارّة.

زيت زيتون.

1 بصلة مقطّعة إلى أربع قطع.

ثمانية فصوص من الثّوم المهروس.

طريقة التّحضير

اغسلي الطّحال جيّداً و انزعي عنه القشرة الرّفيعة التي تغلّفه.اغسليه مرّة أخرى بالملح والطّحين، ومرة ثالثة غسله ثم صفيه من الماء.

افتحي كلّ قطعة طحال فتحات صغيرة باستخدام طرف سكين.

ضعي القليل من الزيت في قِدرٍ على النّار، ثمّ ضعي فوقه كلّاً من الطّحال، وعيدان القرفة.ضعي ورق الغار، وحبّات الهيل، والبصلة المقطّعة.غطي القدر ونتركه على النّار حتّى ينضج، ثمّ صفيه من الماء.

ضعي البقدونس المفروم في وعاء عميق، ونترك منه قليلاً للزّينة.

ضيفي الثّوم المهروس إلى الوعاء، بالإضافة إلى بهارات الشطّة، والملح، والفلفل الأسود،

ضعي على الخلطة زيت الزيّتون، وقلبي المكوّنات جيّداً.

خذي مقدار من الحشوة وضعيها في الطّحال من الجهة المفتوحة حتى تنتهي الكمية.

ضعي قطع الطّحال في صينيّة.

ضعي على وجهها باقي الحشوة.ضيفي عليها 1/2 كوب ماء، وبعد ذلك غلفي الصينيّة بورق القصدير ونضعها على النّار قليلاً.

انزعي ورق القصدير وادخلي الصينيّة في الفرن حتّى يحمرّ وجه الطّحال.

اخرجي الصّينيّة من الفرن ونضع محتواها في طبق التّقديم. رشي فوقه البقدونس المفروم، ثمّ ضعي الخبز والسّلطة إلى جانبه.

الطحال مع الّلحم المفروم

المكونات

1/2 كيلو جرام لحم مفروم

ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

بقدونس مفروم بشكل ناعم.

بصلة مفرومة بشكل ناعم.

كيلو لحمة مفرومة بشكل ناعمة.

زيت نباتيّ.

طريقة التحضير

نظفي الطّحال واسلقيه كما في الوصفة السّابقة ونصفّيه من الماء.

ضعي مقدار من الزّيت في مقلاة على النّار ثم نضع فوقه البصل.اضافة الملح وقلبيه حتّى يذبل.

ضيفي الّلحم المفروم.

ضيفي بهارات الفلفل الأسود، والكمّون، والهيل المطحون، وقليلاً من الملح، ونقلب المكوّنات حتى ينضج اللحم.

خذي كميّةً من الّلحم بملعقة كبيرة. احشي الطّحال فيها حتى تنتهي الكميّة.

ضعي الطّحال في الصّينيّة وعلى وجهها مقدار بسيط من الزّيت.ادخليها الفرن حتّى تصل إلى درجة التحمير.

اخرجي الصينية واقلبيها في طبق التّقديم ورشي فوقها مقدار صغير من البقدونس.