محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتم الحديث بشدة عن مفهوم المناعة ضد فيروس كورونا في الوقت الحالي، حتى في الوقت الذي تعمل فيه السلطات في جميع أنحاء العالم على تسريع وتيرة التطعيم، يُعتقد أيضًا أن المناعة التي يتم الحصول عليها عن طريق العدوى الطبيعية أقوى بكثير، وتنفي الغرض من التطعيم، عدد من الدراسات السريرية لدراسة فاعلية الأجسام المضادة الطبيعية هي دليل على ذلك.

ويبقى السؤال.. أيهما تدوم لفترة أطول؟.. المناعة من عدوى كورونا أم من اللقاحات؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

إذا أصبت سابقاً بالعدوى هل يمكن تأخير التطعيم؟

ومع ذلك، مع وجود المتغيرات، فإن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم في جميع أنحاء العالم يصابون مرة أخرى بفيروس كورونا، وحتى أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، يصابون بعدوى.

لذا، في حين أن مستوى معين من المناعة ضروري لمحاربة العدوى في المستقبل - ما هو الهدف الأكثر أهمية، الأجسام المضادة من العدوى أو الأجسام المضادة من اللقاحات؟ هل أحدهما أكثر فاعلية من الآخر؟.

كيف تبني عدوى كورونا المناعة؟

يصيب فيروس SARS-COV-2 الجسم ويؤدي إلى التهاب محتمل وينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بمجرد أن يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس، فإنه يرسل عبر الأجسام المضادة الدفاعية وكرات الدم البيضاء لمحاربة العدوى، بمجرد القضاء على العدوى، يتم تشغيل الاستجابة المناعية في أجسامنا كمزيج من المناعة الوسيطة وإنتاج الأجسام المضادة، مما يبني مستوى من المناعة الدائمة، هذا ما يحدث عندما يواجه جسمك أيضًا سلالات معدية أخرى من مسببات الأمراض.

كيف ينتج لقاح كورونا أجسامًا مضادة؟

يحتوي اللقاح على شظايا (غير نشطة / أضعف / ميتة) من سلالة الفيروس أو شكل من البروتينات الشوكية (مثل تلك التي تصنعها لقاحات mRNA) التي تحاكي سلوك السلالة المعدية، بمجرد أن يتعرف الجهاز المناعي على شظايا أو أجزاء من الفيروس، فإنه يحفز التفاعلات الالتهابية الضرورية (المعروفة أيضًا بأنها آثار جانبية) وتعمل خلايا الدم البيضاء على محاربتها بعيدًا، ويتذكرها جيدًا، مع هذه العملية، يتم تكوين الأجسام المضادة، لذلك، في حالة مواجهة الفيروس في المستقبل، يقوم اللقاح بتدريب جهاز المناعة على التعرف على الفيروس ومكافحته والتهرب منه دون التسبب في زيادة خطر الإصابة.

إذن، هل تحتاج إلى لقاح إذا كنت مصابًا سابقًا؟

في حين أن الناجين من COVID-19 المتعافين لديهم مستوى معين من المناعة الطبيعية، إلا أنهم يحتاجون إلى لقاح كوفيد في هذه اللحظة، هذا لأنه في حين أن مستويات الأجسام المضادة قد توفر بعض الحماية، يمكن للقاح أن يتجاوز الحماية الطبيعية ويفيدها، يمكن أن يفيد أيضًا أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، أو المعرضين لخطر الإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك، بالمقارنة مع أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من العدوى، قد يحتاج الشخص المتعافي فقط جرعة واحدة في الوقت الحالي، بينما لا يزال هذا قيد البحث، يعتقد الخبراء الطبيون أن العدوى السابقة تتعرف بسرعة على عمل اللقاح، مما يؤدي إلى استجابة كمية أقوى من الأجسام المضادة (تساوي الجرعات أو أكثر من جرعتين)، يساعد وجود خلايا الذاكرة ب أيضًا على بناء حماية دائمة لمدة أطول من الوقت.

هل يؤدي اللقاح إلى مناعة أفضل من الإصابة بالعدوى الطبيعية؟ .. أيهما يستمر لفترة أطول؟

في الوقت الحالي، تمت مناقشة مناعة الفيروس التاجي بشدة لأن العلماء والخبراء حتى الآن لا يعرفون تمامًا مدى فعالية أو استمرار المناعة ضد كورونا، بينما يقال إن المناعة الطبيعية في ذروتها لمدة 90 يومًا تقريبًا بعد الإصابة، قد تقدم اللقاحات ميزة أكبر لأنها قد تكون أطول أمدًا، وحتى يتم ترقيتها في المستقبل لتقديم احتمالات أقوى للحماية، يقال إن بعض نماذج اللقاحات، مثل لقاحات موديرنا وفايزر فعالة في الأطر الزمنية الأطول وتمنح المزيد من المناعة.

كما هو الحال مع العدوى الطبيعية، تشير التقييمات السريرية إلى أن المناعة قد تبقى في أعلى مستوياتها لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتبدأ في الانخفاض بعد ذلك، فقط في حالات قليلة تم رؤيتها على أنها تدوم لفترات أطول، وقد لا تكون قابلة للتطبيق على الجميع.

ما الذي يعمل بشكل أفضل ضد المتغيرات؟

كما رأينا، فإن المتغيرات المثيرة للقلق، مثل دلتا ومتغير لامدا تنتشر على نطاق واسع ولها ميزات شديدة لم يسبق رؤيتها من قبل، يعد متغير دلتا حاليًا أيضًا أحد أكثر السلالات انتشارًا في العالم ويسبب طفرة في العدوى لدى أولئك الذين تم تطعيمهم، أو أولئك الذين لديهم تاريخ إصابة سابق.

في حين أن كلا المناعتين يمنحان مستوى معينًا من حماية الجسم المضاد والدفاع المناعي، فإن المناعة الناتجة عن اللقاح، في هذه اللحظة، أقوى وتوفر احتمالات أكبر للحماية، هناك أسباب متعددة، أولاً، لم يتم اختبار اللقاحات الحالية سريريًا فقط ووجدت فعاليتها (حتى لو كانت أقل) فيما يتعلق بالمتغيرات الحالية، فقد ثبت أيضًا أنها تقلل من معدلات الشدة والوفيات، اعتمادًا على اللقاح الذي تحصل عليه، يمكن أن يعمل أيضًا على التخفيف بشكل كبير من خطر انتقال العدوى أيضًا.

بالمقارنة مع هذا، قد لا تزال المناعة التي تم إنشاؤها سابقًا من العدوى (أي الأجسام المضادة الطبيعية) توفر الحماية، لكن ليس لدينا بيانات كافية حتى الآن حول مدى تفاعلها مع متغيرات معينة، يمكن أن تتضاءل المناعة الطبيعية أيضًا، أو تكون أقل فاعلية إذا كان الشخص يعاني من ضعف المناعة.

ثانيًا، توفر اللقاحات أيضًا ميزة إضافية، حيث يمكن أن تخضع لترقيات وإضافات في الوقت المناسب لجعلها أكثر فعالية، تعمل جرعات COVID المعززة حاليًا على التخفيف من مخاطر العدوى ضد المتغيرات الحالية المسببة للشدة، وأي متغيرات مثيرة للقلق تظهر لاحقًا.