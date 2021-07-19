فساتين دانتيل أسود لصاحبات الجسم الممتلىء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 07:49 مساءً - تبحث صاحبات الجسم الممتلئ دائماً عن أجمل التصاميم الجذابة للفساتين، لتمنحها إطلالة أقل نحافة وأكثر أناقة.

ويُعد اللون الأسود من أكثر الألوان التي تُفضلها صاحبات الجسم الممتلئ، نظراً لقدرته على إخفاء امتلاء الجسم وعيوب بعض المناطق الممتلئة مثل الأرداف والصدر.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصاميم راقية وأنيقة لفساتين لصاحبات الجسم الممتلئ، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل تصاميم فساتين دانتيل أسود لصاحبات الجسم الممتلئ، من أشهر الماركات العالمية.

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فستان دانتيل أسود من أندرو جي أن Andrew GN

أندرو جي أن Andrew GN

لإطلالة أنيقة بفستان دانتيل أسود، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان من ماركة أندرو جي أن Andrew GN الذي يتميز بتصميمه الفاخر ويناسب إطلالاتك الرسمية. يأتي بقسم علوي شفاف ومطرّز مع تنورة من الدانتيل وطول يغطي الركبتين. يمكنك أن تنسّقي معه حذاء بكعب عالي أو كما قدّمته العلامة مع جزمة من الجلد بكعب عالي.

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فستان دانتيل أسود من إيلي صعب Elie Saab

إيلي صعب Elie Saab

لإطلالة أكثر أناقة تناسب سهراتكِ المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من توقيع المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab لفستان دانتيل أسود طويل.يتميّز الفستان بقصّته الناعمة عند الكتفين حيث تزيّنهما عقدتان من الساتان، وياقته على شكل حرف V ما يجعله أكثر أنوثة.

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فستان دانتيل أسود من أليساندرو ديل أكوا وإيلينا ميرو Alessandro Dell'Acqua x Elena Mirò

أليساندرو ديل أكوا وإيلينا ميروAlessandro Dell'Acqua x Elena Mirò

تعد الفساتين الماكسي الميدي من الخيارات المثالية لصاحبات الجسم الممتلئ، لذا يُمكن الاستعانة بهذا التصميم الناعم والأنيق لفستان دانتيل أسود من ماركة أليساندرو ديل أكوا وإيلينا ميروAlessandro Dell'Acqua x Elena Mirò، جاء بتصميم ماكسي.

وصُمم الفستان من توب بأكمام طويلة من الدانتيل الأسود، مع تنورة ميدي ماكسي، وحزام أسود رفيع على الخصر.

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فستان دانتيل أسود من فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore

فرانشيسكا ليبراتوري Francesca Liberatore

لإطلالة عصرية جذابة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان أسود دانتيل من فرانشيسكا ليبراتوري Francesca Liberatore، يتميّز بتصميمه الناعم والبسيط الذي لا يخلو في الوقت نفسه من لمسة الفخامة. يناسب السهرات ودعوات العشاء ويمكنك تنسيقه مع إكسسوارات ذهبية لمزيد من الإشراق.

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