القاهرة - سمر حسين - مكونات وطريقة عمل ريش الخروف بالفرن تثير اهتمام العديد من السيدات بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك فهي من أشهى الأكلات وأشهرها في المطبخ المصري و في جميع أنحاء الوطن العربي، وتعد من أشهى الوصفات وأسهلها على الإطلاق ويفضل البعض أكلها مشوية أو اعدادها في الفرن أو الشوي على الفحم.

ريش اللحم الضاني في الفرن من الأكلات المفضفلة لدى المصريين في أيام عيد الأضحى كما أنها أكلة محببة ويتم اعدادها في بلدان الخليج والشام والمغرب العربي وتعد من أشهى الوصفات وأسهلها على الإطلاق ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها بعدة طرق نتعرف عليها في الموضوع التالي على طريقة الشيف الشربيني.

ـ طريقة عمل ريش الخروف بالفرن

12 قطعة من ريش خروف الأضحية.احضري ربع كوب من زيت الزيتون، وعصير الليمون، وخل البلسميك.

مقدار3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من كلٍ من: البابريكا، والقرفة، والهيل.

ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: الشطة، الفلفل الأسود، وبودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من كلٍ من: الكزبرة والكمون الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

ضعي قطع الريض الضاني بين طبقتين من ورق الزبدة وترقيقها بالطرق عليها بمطرقة اللحم.

اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم أحضري الخل والثوم ثم قومي بنقع قطع الريش بالتتبيلة.

ملح خشن وفلفل أسود حسب الرغبة.

جهزي الشواية.

اخلطي كمية البهارات جيداً، ثم اغمسي قطع الريش في الخليط من الجانبين جيداً ووضعها على الشواية مدة عشر دقائق مع استمرار التقليب حتى تنضج.

ـ مكونات ريش الضاني بنكهة الباربيكيو

ربع كوب من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من بودرة التشيلي.

ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: فلفل الكايان، وبودرة الثوم، وبودرة البصل.

صفان من ريش خروف الأضحية الصغيرة.

كوب من مرق الدجاج قليل الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

كوب من صلصة البارببكيو.

طريقة التحضير

ـ اخلطي السكر البني مع بودرة التشيلي وملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وباقي كمية التوابل في وعاء صغير، ثمَّ دهن الخليط على الريش من الجهتين وتركها من ساعة وحتى ليلة كاملة داخل البراد.

ـ تجهيز الفرن بتشغيله على درجة حرارة 120 مئوية.

خلط مرق الدجاج مع الخل في صينية شوي، وإضافة الريش وتغطيتها جيداً بورق الألومنيوم وتركها في الفرن مدّة ساعتين. إخراج الريش من الصينية ونقلها إلى الطبق.

ـ صب السائل المتبقي في الصينية في قدر صغير ووضعه على النار حتى يغلي على نار هادئة، وتركه حتى تقل كميته إلى النصف، ثمَّ إضافة صلصة الباربكيو.

ـ تجهيز الشواية الخارجية بتشغيلها على درجة حرارة متوسطة، ثمَّ شي الريش مدَّة خمس دقائق على كل جهة حتى تتحمر قليلاً.

ـ تقديم الريش مع الصلصة وهي ساخنة.