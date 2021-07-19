من الأمراض والأوهام.. سوسن بدر تحصن ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد إجرائها عملية جراحية ودخولها في غيبوبة لساعات طويلة، نتيجة تعرضها لخطأ طبي، داعية المولى عز وجل بأن يتم شفاءها في أقرب وقت ممكن، كما حرصت على تحصينها بالرقية الشرعية، لتتصدر سوسن بدر بعدها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

تحصين سوسن بدر لـ ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة سوسن بدر، على نشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متمنية لها الشفاء العاجل، كما حرصت على تحصينها بالرقية الشرعية، قائلة: «اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام».

وبعد نشر الفنانة سوسن بدر، لتلك الصورة وتحصينها بالرقية الشرعية، انهالت عليها الكثير من تعليقات الجمهور والمتابعين لها، الذين تمنوا للفنانة ياسمين عبد العزيز الشفاء في أقرب وقت، كما تداول الكثيرين منهم ذلك المنشور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية لـ يامين عبد العزيز

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي على الرحم، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لمدة ساعات طويلة، ليتم نقلها للعناية المركزة، ورغم حرص زوجها الفنان أحمد العوضي، وأخيها أيضا على التكتم حول حالتها الصحية، إلا أنه في الساعات الأخيرة تداولت أنباء حول إفاقتها من الغيبوبة.