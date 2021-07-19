طريقة عمل خروف مندي.. بأبسط الخطوات داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل خروف مندي، تصدرت تريندات محرك البحث الشهير «جوجل»، قبيل استقبال أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل موزة ضاني، على طريقة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل خروف مندي

مقادير عمل خروف مندي

2 كيلو جرام لحم خروف مقطع بالعظم

3 كوب أرز

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 كوب مرق اللحم أو الدجاج

3 حبة لومي

1 حبة بصل

3 فص ثوم ملح حسب الرغبة

البهارات

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة هال مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة قرنفل

للتزيين

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر

2 ملعقة كبيرة زبيب

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

للتدخين

قطعة فحم قطرها 5 سم تقريبا

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

طريقة تحضير خروف مندي

يغسل اللحم بماء بارد ويجفف

تخلط البهارات معا

يملح اللحم ويفرك بنصف كمية البهارات

عمل الأرز

يغسل الأرز وينقع في ماء بارد لمدة 30 دقيقة كاملة على الأقل ثم يُصفى

تشق حبات اللومي

يسخن المرق مع اللومي حتى يغلي

يقطع البصل مكعبات صغيرة

يدق الثوم

يشوّح البصل في السمنة والزيت النباتي مع ملح وباقي البهارات على نار هادئة

يضاف الثوم ويقلب لدقيقة

يضاف الأرز ويقلب

يضاف المرق الساخن مع اللومي ويحرك جيدا

يعدل الملح

الطهي

يغطى اللحم بورق الخبيز جيدا ثم يلف بورق الالمنيوم باحكام مع قدر الأرز

يدخل إلى الفرن ويترك على حرارة عالية مدة نصف ساعة

تخفض الحرارة إلى متوسطة ويترك مدة ساعة ونصف تقريبا حتى ينضج اللحم

للتدخين

تشعل قطعة الفحم حتى تسخن تماما

توضع داخل قطعة من ورق الألمونيوم على شكل صحن عميق يناسب حجمها

يخرج القدر وشبك اللحم من الفرن

يكشف ويرفع الشبك

توضع الفحمة في منتصف سطح الأرز

يدار الزيت النباتي عليها

يعاد الشبك فوق القدر

يغطيا مرة أخرى

يتركا مدة عشرة دقائق

للتزيين

يقلى الصنوبر واللوز والزبيب بالزيت النباتي

للتقديم

يكشف القدر وترفع الفحمة

يحرك الأرز بلطف بواسطة شوكة

يفرد الأرز في صحن التقديم

توزع قطع اللحم فوقه

يوزّع الصنوبر واللوز والزبيب على السطح

يقدم فورًا

تتبيلة خروف مشوي على الفحم

مكونات تتبيلة خروف مشوي على الفحم

ملعقة كبيرة زعفران.

ملعقة ونصف قرفة.

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

5 ملاعق كبيرة بهارات برياني.

4 ملاعق كبيرة ملح.

5 ملاعق كبيرة كزبرة ناعمة.

4 ملاعق من الكمون المطحون.

2 كوب زبادي.

كوب زيت زيتون.

نصف فنجان خل.

10 أعواد قرفة.

10 قطع من الغار.

لحشو الخروف 5 كيلو أرز بسمتي.

10 أعواد قرفة.

2 كوب زيت ذرة.

10 قطع من ورق الغار.

10 بصلات شرائح.

نصف كوب زنجبيل.

ربع كوب ثوم مهروس.

10 قرون فلفل.

10 حبات جزر شرائح.

10 حبات بطاطس شرائح.

10 حبات طماطم.

3 حبات فلفل حلو مقطع.

كوب عصير طماطم.

4 أكواب كزبرة مفرومة.

2 كوب من المكسرات.

1 كوب من الزبيب

خروف مشوي كامل

طريقة تحضير خروف مشوي كامل

احضري إناء كبير وعميق، واخلطي به جميع التوابل والبهارات السابقة.

قسّمي خليط البهارات والتوابل إلى 3 أجزاء.

تبلي الخروف بالخليط الممزوج بالزبادي، من الداخل والخارج، ثم غلفيه واحفظيه بالثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الزيت في قدر واسع على نار عالية

ضيفي للزيت الزنجبيل والبصل والثوم، ثم البطاطس والجزر والكزبرة والحلبة والطماطم والفلفل مع إضافة جزء من البهارات، وقلبيهم جيدً.

ضيفي الأرز واستمري في التقليب.

سخّني الفرن على درجة حرارة 400 درجة مئوية وثبتي الرف السفلي.

قومي بحشو الخروف، واحكمي غلقه بالخيوط.

ضعيه على الفحم للشواء، ويُقدم.