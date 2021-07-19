طريقة عمل كتف ضاني.. في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة عمل كتف ضاني، قبيل استقبال أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل موزة ضاني، على طريقة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كتف ضاني

مقادير عمل كتف ضاني

كتف ضاني

زيت زيتون

جزر جوليان

كرفس صحيح كرات مفروم

نصف كيلو بطاطس صغيرة أنصاف بالقشر

نصف كوب بصل جوليان

بصل

طماطم

خل أبيض

ثوم صحيح

ملح

فلفل أسود

زعتر فريش

روزماري فريش

قرفة عيدان

حبهان صحيح

صلصة طماطم

عسل أبيض

قرفة

حبهان بودرة

زيت

طريقة تحضير كتف ضاني

في الكبة يخلط الجزر والكرفس والكرات والروزماري والطماطم والملح والفلفل

ثم يضاف البصل والثوم ثم الخل والزيت

ثم يتبل الكتف جيدا ويترك ليلة كاملة في التتبيلة

ثم يأخذ صدمة على الجريل

في طاسة على النار تشوح البطاطس مع عود قرفة وروزماري وملح وفلفل وزعتر وطماطم

ثم يوضع الخضار في بايركس ثم يضاف عليه الكتف وتدخل الفرن

في بولة يوضع قرفة وزيت وملح وفلفل وزعتر وحبهان

ثم يضاف الصلصة والعسل الأبيض وتقلب جيدا ثم يضاف على وجه الكتف

ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج، ويُقدم

كتف ضاني بالزيتون والليمون

مقادير عمل كتف ضاني بالزيتون والليمون

1 كتف ضاني

200 جرام زيتون أخضر

شرائح 200 جرام مشروم

شرائح كزبرة خضراء وبقدونس مفرومين

2 ملعقة صغيرة كمون ناعم

2 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة

ملح وفلفل

سمن مغربي

ليمون مخلل مفروم

نصف كيلو لحمة مكعبات

4 فص ثوم مهروس

زيت زيتون

2 بصلة مفرومة

3 كوب ماء

زيت نباتي

طريقة تحضير كتف ضاني بالزيتون والليمون

تخلط جميع التوابل والثوم وزيت زيتون والبقدونس والليمون المخلل والسمن المغربي.

يصنع ثقوب بالكتف بالسكين ثم يتبل الكتف بالتتبيلة.

يصدم على الجريل من الوجهين ثم يغطى بالفويل ويكمل تسويته بالفرن مع مراعاة إضافة القليل من الزيت.

يشوّح البصل في القليل من الزيت على النار ثم يضاف اللحم والزيتون وباقي التتبيلة.

يضاف المشروم ثم يترك لمدة 2 دقيقة مع التقليب ثم تقدم الخلطة بالهنا مع الكتف بالهنا.

كتف ضاني محشي

مقادير عمل كتف ضاني محشي

كتف ضاني بيوريه طماطم

ملح

فلفل أسود

مرقة

بصل

كرفس

كرات

جزر

ثوم

كبد

كلاوي

دقيق

أعشاب

مكسرات

زيت

بهارات

طريقة تحضير كتف ضاني محشي

يفرم البصل ويشوّح في طاسة على النار، ثم يضاف مكعب المرقة مع باقي الخضار والأعشاب

تسلق الكبد والكلاوي ثم ترفع وتصفى وتضاف مع رشة دقيق والمكسرات إلى الخليط ثم يحشى الكتف بالخليط

يدهن الكتف ببيوريه الطماطم والتوابل ثم يرفع مع الخضار على النار ويحمر من كل الجوانب

يدخل الفرن حتى تنضج تمامًا، ثم يُقدم مع أرز بالخلطة أو الخضار