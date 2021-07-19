الامارات | العثور على قبر والدة الإسكندر الأكبر أعظم الملوك الإغريق

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قبر والدة الإسكندر الأكبر أعظم الملوك الإغريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء آثار مقبرة أوليمبياس والدة الإسكندر الأكبر والتي كانت مفقودة خلال عمليات التنقيب في مدينة كورينوس اليونانية

وأفادت صحيفة "غريغ سيتي تايمز" اليونانية أن البروفيسور وعالم الآثار اليوناني أثاناسيوس بيداس قدم دليلاً على أن هذا هو بالفعل مكان دفن زوجة الملك فيليب الثاني ملك مقدونيا والذي يمكن اعتباره نسخة مصغرة من قبر ابنها الإسكندر الأكبر.

وقال بيداس إنه "متأكد" من أن هذا هو قبر الأميرة أوليمبياس لأنه "في ربيع عام 316 قبل الميلاد وبعد حصار دام سبعة أشهر في مدينة بيدنا اليونانية القديمة، استسلمت أوليمبياس زوجة فيليب لكاساندرا، ابنة بريام ملك طروادة، التي اعتبرتها عدوة للوطن ولم تمنحها الحق في الشهادة خلال محاكمة صورية. تم قتلها ودُفنت بعيداً عن المنطقة الحضرية في بيدنا".

وما يشكل دلائل إضافية على ذلك كان الصندوق الرخامي الذي يحتوي على عظامها إضافة إلى وضعية الرأس التي تتجه نحو الشرق، مما يشير إلى هذا القبر يعود لامرأة رفيعة المستوى. وكانت تلك طريقة شائعة لدفن النساء من أصل ملكي في ذلك الوقت.

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