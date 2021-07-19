طريقة عمل موزة ضاني.. بأسهل الخطوات داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحثن الكثير من السيدات عن طريقة عمل موزة ضاني، قبيل استقبال أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل موزة ضاني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل موزة ضاني

موزة ضاني مسلوقة

دقيق

بهارات

ثوم

سمنة

زيت

عصير طماطم

مرقة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن موزة ضاني

يتبل الدقيق بالملح والفلفل الأسود وتقلب الموزة المسلوقة في الدقيق

تشوّح في الزيت على النار ثم توضع في الطاجن

يشوّح الثوم في السمنة مكان الموزة ثم يضاف عصير الطماطم والبهارات

تضاف سمنة في الطاجن ويقلب الخليط ثم يضاف خليط الطماطم والمرقة

توضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم يقدم

طريقة تحضير موزة ضاني بصوص الأعشاب

مقادير عمل موزة ضاني بصوص الأعشاب

موزة ضاني

جزر

ورق لورا

حبهان

كرات كرفس

زعتر

بصل

سمـنة

ملح

فلفل

طريقة تحضير موزة ضاني بصوص الأعشاب

اسلقي الموزة في ماء مع بصل وجزر وكرفس وحبهان وورق لورا وكرات

اخلطي قليل من الطماطم مع شوربة السلق وعليهم اعشاب طازجة

صبي الخليط على الموزة المسلوقة وضعيها في صينية فرن مع سمنة

أدخليها فرن ساخن حتى تحمر تمامًا، ثم قدميها

طريقة تحضير موزة ضاني بالفاصوليا

مقادير عمل موزة ضاني بالفاصوليا

موزة ضاني

فاصوليا بيضاء

جزر

بصل

ثوم

كرفس

فلفل حار

مكعب مرقة

زبدة

خل بلسمي

ملح

فلفل أسود

كمون

زعتر فريش

صلصة

عصير طماطم

توابل

زيت

ماء دافئ

ورق لورا

طريقة تحضير موزة ضاني بالفاصوليا

تشوّح اللحمة في طاسة على النار مع الزيت وورق اللورا ونضيف زعتر ومكعب مرقة وتوابل

يفرم البصل والجزر والكرفس في الكبة ثم نضيف الثوم ثم نضعه على اللحمة ويقلب مع الزبدة

نضيف الفلفل الحار والكمون ثم الخل وصلصة وعصير الطماطم ونقلب جيدا

نضع ماء دافئ وملح وفلفل وتترك لتغلي ثم نضيف الفاصوليا وينقل لطاجن

يدخل فرن ساخن حتى تكتمل نضجها ثم تقدم

موزة ضاني بالعدس البني

مقادير عمل موزة ضاني بالعدس البني

موزة ضانى بالعظم

2 ملعقة كبيرة دقيق

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة حبهان بودرة

4 بصل أخضر مقطع حلقات

2 فصوص ثوم صحيح

3 ثمرة طماطم كونكاسيه

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 قرنفل

عدس بني

جزر

بصل

كرفس

ثوم

كوب مرقة دجاج

للجريمولادا

بقدونس

ثوم

بشر ليمون

عصير ليمون

طريقة تحضير موزة ضاني بالعدس البني

تتبل الموز بالملح والفلفل الأسود و حبهان وتقلب فى الدقيق وتشوح فى الزيت على النار ثم تسلق الموزة

يشوح البصل الاخضر والثوم فى الزيت ثم يضاف الحبهان والقرفة والقرنفل

يضاف الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود ويترك الخليط لينضج

يسلق العدس فى المرقة مع قطع الجزر والبصل والكرفس والثوم

يخلط البقدونس وعصير وبشر الليمون والثوم للجريمولادا

تقدم الموز مع العدس وخليط الطماطم والجريمولادا