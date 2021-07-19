طريقة عمل فخدة ضاني.. بطرق بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصدرت طريقة عمل فخدة ضاني، تريند محرك البحث «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع اقتراب استقبال أول أيام عيد الأضحى، خلال الساعات المقبلة، لذلك يقدم لكِ «هن»، خلال هذا التقرير، طريقة عمل فخدة ضاني، على طريقة الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل فخدة ضاني

فخدة

سمنة

بصل

ثوم

زعتر

جزر

كرفس

كرات

ملح

فلفل

بطاطس

طماطم

فلفل حار

بهارات

عصير ليمون

طريقة تحضير فخدة ضاني

اخلي الفخذة من العظم واستخدمي مطرقة اللحم لفردها تماما

في كبة أفرمي الجزر والزعتر والبصل والكرات وملح وفلفل وثوم لاستخدامها لحشو الفخذة المخلية، أعصري عليها ليمون، ولفيها مرة أخرى باستخدام خيط دبارة

رشي عليها عصير ليمون وملح وفلفل وأبشري عليها حبة طماطم

في صينية فرن ضعيها على النار وضعي بها مكعبات البصل والجزر والطماطم، ثم ضعي الفخذة لتأخذ لونا أحمر من جميع الجهات مع قليل من السمنة

قطعي البطاطس شرائح ثم اقليها نصف قليه في زيت غزير ساخن

ثم أضيفيها إلى الصينية مع الفخذة

أضيفي اليها صلصة الطماطم وقليل من الماء وفلفل حار و ورق لورا وحبهان واتركيها لتغلي على النار قليلا

أدخليها فرن ساخن حتى تكمل نضجها وقدميها بالهنا

طريقة عمل فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

مقادير عمل فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

فخدة كاملة

20 جرام بودرة الخردل

20 جرام ملح

5 جرام فلفل أسود

10 جرام 7 بهارات

20 جرام سكر بني

2 حبة بصل

2 حبة جزر

2 حبة كرفس

ربع حزمة بقدونس

12 عرق زعتر

الأرز الشرقي

2 كوب أرز

صان وايت كالروز

150 جرام لحم حمل مفروم

1 ملعقة صغيرة 7 بهارات

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

1 كوب بازلاء خضراء

مجمدة 2 كوب مرق لحم

ربع كوب مكسرات منوعة

طريقة تحضير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

يفرم الثوم والبصل وتشوح في السمنة أو الزيت ثم يضاف السكر البني

تشوح جيدا ثم يضاف المكسرات المشكلة والزعتر واللحمة المفرومة

وتشوح جيدا حتى تتعصج اللحمة ثم يضاف البهارات وجوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل

ثم يضاف تعفيرة دقيق حسب الرغبة

ثم تفتح الفخدة وتوضع بداخلها الحشوة ثم تربط بالدوبارة

ثم تدهن بعصير الطماطم ثم تأخذ صدمة على النار حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجهات ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الارز

لعمل الأرز

يفرم البصل والجزر والثوم ثم يشوحو على النار

يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف البسلة وتقلب جيدا

يضاف الأرز البسمتي والمرقة ثم يضاف الماء الساخن والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج

ثم يُقدم مع الفخدة والمكسرات المشكلّة