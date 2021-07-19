كيفية شوي خروف كامل على الفحم.. اعرفي سر التتبيلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقبل ساعات من ذبح الأضاحي، يبحث العديد عن الطريقة الأفضل والأنسب لشواء الخروف على الفحم، وتتبيلته بالبهارات المميزة التي تجعل مذاقه مختلف.

يرصد «هن» في السطور التالية، كيفية شوي خروف كامل على الفحم، كالتالي:

تتبيلة خروف مشوي على الفحم

مكونات تتبيلة خروف مشوي على الفحم

ملعقة كبيرة زعفران.

ملعقة ونصف قرفة.

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

5 ملاعق كبيرة بهارات برياني.

4 ملاعق كبيرة ملح.

5 ملاعق كبيرة كزبرة ناعمة.

4 ملاعق من الكمون المطحون.

2 كوب زبادي.

كوب زيت زيتون.

نصف فنجان خل.

10 أعواد قرفة.

10 قطع من الغار.

لحشو الخروف

5 كيلو أرز بسمتي.

10 أعواد قرفة.

2 كوب زيت ذرة.

10 قطع من ورق الغار.

10 بصلات شرائح.

نصف كوب زنجبيل.

ربع كوب ثوم مهروس.

10 قرون فلفل.

10 حبات جزر شرائح.

10 حبات بطاطس شرائح.

10 حبات طماطم.

3 حبات فلفل حلو مقطع.

كوب عصير طماطم.

4 أكواب كزبرة مفرومة.

2 كوب من المكسرات.

1 كوب من الزبيب

خروف مشوي كامل

طريقة تحضير خروف مشوي كامل

احضري إناء كبير وعميق، واخلطي به جميع التوابل والبهارات السابقة.

قسّمي خليط البهارات والتوابل إلى 3 أجزاء.

تبلي الخروف بالخليط الممزوج بالزبادي، من الداخل والخارج، ثم غلفيه واحفظيه بالثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الزيت في قدر واسع على نار عالية

ضيفي للزيت الزنجبيل والبصل والثوم، ثم البطاطس والجزر والكزبرة والحلبة والطماطم والفلفل مع إضافة جزء من البهارات، وقلبيهم جيدً.

ضيفي الأرز واستمري في التقليب.

سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة مئوية وثبتي الرف السفلي.

قومي بحشو الخروف، واحكمي غلقه بالخيوط.

ضعي على الفحم للشواء.

طريقة شوي اللحمة الضاني على الفحم

إليكِ طريقة شواء اللحم الضاني كالتالي:

المكونات

لحم ضاني

بصل

ثوم

زبادي

فلفل رومي

طماطم مبشورة

خل

ملح وفلفل أسود

بهارات

زيت

طريقة شوي اللحمة الضاني على الفحم

1- تبلي اللحم في البداية بالخل، واتركيها قليلًا.

2- على نار هادئة، شوحي البصل مع الفلفل والملح والفلفل الأسود والبهارات، في الزيت، ثم ضيفي الثوم وعصير الطماطم وقلبي التتبيلة.

3- ضيفي الزبادي على اللحمة، مع خليط البصل السابق.

4- احفظي اللحمة ليلة كاملة في الثلاجة.

5- قومي بشواء اللحم على الفحم حتى تمام النضج.