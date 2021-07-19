طريقة عمل المخ بانية.. زي المطاعم على وصفة نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد المخ من أكثر الأكلات التي يحرص الشعب المصري على تناولها باستمرار، خصوصا في عيد الأضحى المبارك، نظرا لكونه وجبة خفيفة وسهلة التناول والتحضير، ويحتوي المخ على الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاج لها الجسم، إذ يتوافر به نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية، ما يساعد الجسم على الحفاظ على صحته من خلال تقوية العضلات والعظام، إلى جانب تعزيز قدرة الجهاز المناعي على القيام بوظيفته في محاربة الأمراض والعدوى، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل المخ، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم عرضه عبر شاشة cbc سفرة.

مقادير عمل المخ

- بعد تنظيف المخ وغسله جيدا يتم تجهيزه في إناء.

- كمية مناسبة من البقسماط المبشور.

- كمية مناسبة من الدقيق.

- عدد من البيض، ويتم تحديد الكمية حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من اللبن.

- يتم الاستعانة بعدد من حبات الجزر.

- يتم الاستعانة أيضا بعدد من حبات البصل.

- يتم الاستعانة بكمية مناسبة من الخل.

- عدد من حبات الليمون مقطع لحلقات.

- كمية مناسبة من حبوب الحبهان.

- عدد من ورقات اللورا.

- كمية مناسبة من القرفة.

- يتم الاستعانة بعدد من حبات المستكة.

- كمية مناسبة من الملح.

- الاستعانة بكمية مناسبة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الثوم.

- عدد من حبات الليمون.

- فلفل رومي.

- كمون.

طريقة عمل المخ

- في البداية يتم غسل المخ جيدا بمياه باردة، كما يتم معاملته برفق تجنبا لهتكه.

- ثم بعد ذلك يتم سلق المخ مع البصل والخل والجزر وعصير ليمون وقرفة وشرائح الليمون.

- ثم يتم إضافة حبات الحبهان وعدد من أوراق اللورا والفلفل الأسود وحبات المستكة لمياه السلق.

- ثم بعد ذلك يتم ترك الخليط سالف الذكر ليتم سلقه نصف سلقة، ثم بعد ذلك يتم تصفيته ويترك ليبرد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيعه لشرائح مناسبة.

- ثم بعد ذلك يتم الاستعانة بالكبة لخلط الثوم والفلفل الأسود والملح والفلفل الرومى والكمون.

- ثم بعد ذلك يتم رفع المخ والخليط من الماء، ويتم وصعه في عصير ليمون وخل أبيض.

- بعد ذلك يتم رفع المخ فى التتبيلة ثم يغمس فى دقيق.

- ثم بعد ذلك يتم وضعه في خليط مخفوق من البيض واللبن.

- ثم بعد ذلك يتم وضع المخ في البقسماط بعد استخراجه من اللبن والبيض.

- ثم بعد ذلك يتم قلى المخ في زيت غزير ويقدم ساخناً بالهنا.