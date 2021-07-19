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طرق تتبيل اللحوم للشوي في عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

04:56 م | الإثنين 19 يوليو 2021

طريقة تتبيل اللحوم للشوي

اللحم المشوي والكباب والضاني، واحد من أكثر الأطباق الرائعة على سفرة الغداء في عيد الأضحى المبارك 2021، وفيما يلي طرق تتبيل اللحوم، سواء على الطريقة المصرية، أو الهندية، أو الآسيوية، وغيرها من الطرق اللذيذة لتتبيل اللحوم في البيت بسهولة خلال عيد الأضحى المبارك.

طرق تتبيل اللحوم على طريقة المصرية

بصل

طماطم

ثوم

زعتر

ملح

فلفل

قرفة مطحونة

حبهان بودرة

مستكة

زوماري

زيت

مستردة

عسل أبيض

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طرق تتبيل اللحوم الهندية

زبادي

كاري

صلصة طماطم

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

جنزبيل بودرة

عسل أبيض

زيت

ملح

فلفل

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طرق تتبيل اللحوم الآسيوية

صويا صوص

وستر شاير صوص

خل تفاح

عسل أبيض

ثوم مفروم

جنزبيل مفروم

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طرق تتبيل اللحوم الترياكي

سمسم

ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب صويا صوص

نصف كوب ماء

4 ملاعق كبيرة عسل أبيض

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة جنزبيل فريش مفروم

ملعقة كبيرة خل أبيض

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تتبيل اللحوم بعين الجمل

كوب أوراق بقدونس وكزبرة خضراء طازجة.

2 فلفل أخضر حار (اختياري).

2/1 كوب زيت زيتون.

4 فص ثوم.

2/1 كوب جوز (عين جمل).

ملح خشن، وفلفل أسود مجروش.

تتبيلة اللحوم بالخل البلسميك

نصف كوب من خل البلسميك.

ربع كوب من الصويا صوص.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من العسل. 

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من حصى البان المطحون.

رشة من الفلفل الأحمر الحار المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

تتبيلة اللحوم بالروزماري

بصل مفروم.

طماطم.

سكر.

خل.

ملح.

فلفل.

ثوم.

بهارات.

روزماري.

زعتر.

زنجبيل.

جوزة الطيب. 

كمون.

عصير ليمون.

فلفل حار.

فلفل أسود.

تتبيلة اللحوم بعصير العنب

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

أربعة فصوص ثوم مفروم خشن

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة بالطول

ملعقتان طعام من صلصلة الطماطم

كوبان مرق لحم البقر قليل الملح

نصف كوب من عصير العنب الأحمر

ملعقتان طعام صلصة ورسيسترشاير

ثلاث حبات جزر مقشر ومفروم

ثلاث حزم من البقدونس الطازج

ثلاثة عيدان من الزعتر الطازج

ضلعان من الكرفس المقطّع

في كل وصفة تخلط جميع المكونات معا، ثم تغمر فيها اللحوم مع تغطيها وتركها في التتبيلة لمدة يوم كامل، أو 4 ساعات، ولا تقل عن ساعتين، ثم تشوى أو توضع على النار لطهيها بالطريقة المفضلة لديك سواء على الفحم أو الجريل، وتوضع اللحوم على سفرة عيد الأضحى، مع الفتة أو ساندويتشات، أو مع المحاشي والممبار والسلطات، وهي تتميز بطعمها الشهي المختلف عن طعم اللحم المسلوق بالملح فقط، ويجب مراعاة مقادير كل تتبيلة على حسب كمية اللحم المستخدم، وطبيعته إذا كان لحم ضأن أو لحم بقري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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