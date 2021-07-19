طرق التخزين وتقطيع لحوم الأضحية.. «اقطعي وش الفخذة للمفروم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة تفصلنا عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لتبدأ بانتهائها طقوس العيد بذبح الأضاحي، وتوزيعها على الأهل والأقارب والمحتاجين، وتقطيع لحوم الأضحية واحدة من الأمور الهامة، حيث يُفضل أن تتناسب طريقة تقطيع اللحوم وفقًا لطريقة الطهي، ونوع الطبق المقدم.

طريقة تقطيع اللحوم

- جففي اللحوم أولًا بقطعة من القماش يفضل أن تكون بيضاء ونظيفة.

- زيلي الدهون حول قطع اللحم، حتى تصبح قطعة حمراء.

- اعرفي أولًا اتجاه ألياف اللحم، ثم ابدئي التقطيع باستخدام السكين في نفس اتجاه الألياف.

وفقًا لما ذكرته جزارة الشرقية، هدير عبدالمنعم، فإن تقطيع اللحم يتوقف على طريقة الطهي، على النحو التالي:

للسلق:

تُقطع لها قطع الرقبة، الموزة، الرأس.

للشواء في الفرن:

أفضل القطع لها هي الريش، السمانة، الموزة، الفخذ الزند، عرق الفلتو، وعرق التريبيانكو.

للشواء على الفحم:

الفلتو، البوفتيك، الشاورما.

للطواجن:

تُقطع مكعبات كندوز، والموز، وعرق الإنتركوت، مع العكاوي، والسمانة، ومنطقة الكتف، والفخذة.

للفرم:

يُقطع لها وش الفخذ، وبواقي العروق.

طرق تخزين لحوم الأضحية

عند تخزين لحوم الأضحية، في البداية اختاري أكياس محكمة الغلق، حتى لا تفسد منها اللحوم.

في البداية تخلصي من كل السوائل والدماء الموجودة بلحوم الذبائح قبل تقطيعها.

لا توضع لحمة الأضحية وهي ساخنة مباشرة بعد الذبح في الفريزر حتى لا تتعرض للعفن.

تُقطع اللحوم جيدًا، ثم تحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة.

احرصي على وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل.

تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4 – 6 ساعات بعد الذبح ثم تفرز وتحفظ.

قطعي اللحوم لقطع صغيرة في الأكياس المحكمة الغلق قبل حفظها.

احفظي اللحم المفروم فور فرمه بالفريزر.

استخدامي أماكن منفصلة للحوم داخل الفريزر، ابعديها جيدًا عن مواد الخضار، أو الفواكه، وبواقي الأطعمة.

يمكن أن يُحفظ فى الثلاجة لمدة 3 أيام بشكل آمن.

حاولي أن تكون اللحوم مجمدة لسلامتها من البكتيريا.

يحتاج اللحم البقري من يومين إلى 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 12 شهراً فى الفريزر.

يحتاج اللحوم المفرومة من يوم ويومين فى الثلاجة، ومن 3- 4 أشهر فى الفريزر.

ويحفظ لحم الضأن فى الثلاجة من يومين إلى 4 أيام وفى الفريزر من 8 إلى 12 شهراً.

أخطاء تجنبيها أثناء طهي اللحوم

هناك بعض الأخطاء عليكٍ تجنبها عند طهي اللحوم، وهي:

خروج اللحوم المجمدة من الفريزر ووضعها في المطبخ على الفور، حتى لا تنشط الفيروسات.

اتركي شريحة اللحم الرفيعة مدة بين 10 – 15 دقيقة قبل طهيها.

يجب تغطية الإناء عند طهي أو سلق اللحوم بعد وضع كل مكوناتها.