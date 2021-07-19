طريقة عمل عرق الفلتو.. في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتم خلاله ذبح الأضاحي، ومن ثم طهي اللحوم، وتعد طريقة عمل عرق الفلتو، من أساليب الطهي التي يبحثن عنها الكثير من ربات المنزل، عبر محرك البحث الشهير «جوجل».

ويقدم لكِ «هن»، خلال هذا التقرير، طريقة عمل عرق الفلتو، على طريقة الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل عرق الفلتو

1 عرق فلتو

2 بصلة مفرومة ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة بهار

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

250 جرام بصل مقطع مكعبات

250 جرام جزر مقطع مكعبات

1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات

بسلة

1 كوب ماء دافئ

مكعب مرقة اللحمة

طريقة تحضير عرق الفلتو

تبلي العرق بالبصل المفروم والملح والفلفل والبهار وجوزة الطيب اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل

ضعي العرق على ورق فويل مدهون بزيت زيتون ولفيه جيداً جداً بحيث لا يخرج أي سائل منه أثناء نضجه ادخليه الفرن واتركيه لمدة ساعة ونضعه على درجة حرارة عالية

ضعي الجزر والبطاطس والبسلة في الإناء وشوحيهم في نار متوسطة، ثم انشليهم

عند اقتراب نضج العرق، اخرجيه من الفرن وضعيه في صينية ضعي الخضروات من حوله. قلبي كوب الماء الدافئ مع مكعبات مرقة اللحمة

ثم أضيفي المرقة على العرق

غطي العرق بنفس ورق فويل ادخلي الصينية في الفرن واتركيها حوالي 30 دقيقة أو حتى تتأكدين من النضج

ثم أخرجيها وقدميها ساخنة مع طبق أرز أو مكرونة أو حسب الرغبة

طريقة عمل عرق الفلتو مع رز بسمتي

مقادير عمل عرق الفلتو مع رز بسمتي

عرق فلتو

2 بصل

فصوص ثوم

2 طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زعتر

ورق لورا

ليمون مجفف

كبابة صيني

حبهان

2 حبات بطاطس

2 كوب رز بسمتي

طريقة عمل عرق الفلتو مع رز بسمتي

قومي بربطه ومن ثم المشي عليه بسن السكينة بشكل خفيف

قومي برش الملح والفلفل والثوم

تُسخن السمنة والزيت سويا بشكل جيد

قومي بتحميره فيهم مع التوابل والبصل والطماطم والفلفل الأخضر

ضيفي المياه عليه ومن ثم قومي بتغطيته

اتركيه ساعة على النار

سوي الرز في كمية قليلة من السمنة وضعي عليه بصلة مشوحة مقطعة مع التوابل والليمون المجفف والملح وكمية من المياه

ترك الرز للتسوية

طريقة عمل عرق الفلتو المقطع

مقادير عمل عرق الفلتو المقطع

عرق فلتو

ملح

فلفل أسود

كزبرة مطحونة

ثوم بودر

بصل بودر

زيت

بهارات لحمة

خضروات فريش متنوعة

طريقة عمل عرق الفلتو المقطع

- اغسلي عرق الفلتو جيدا من الدم

- ضعيه في طبق ورشي الملح والفلفل الأسود والكزبرة المطحونة والبصل والثوم البودر والزيت عليه

اتركيه في الخليط لمدة يوم داخل الثلاجة

احضري مقلاه وسخني الزيت بداخلها جيدا

ضعي عرق الفلتو بداخلها وقومي بقليه من جميع الجهات

ضعي الخضراوات داخل صينية وفوقها عرق الفلتو وأدخليهم الفرن

اتركي اللحم حتى يبرد

قطعيه إلى شرائح.. وقدميه