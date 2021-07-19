حقيقة فوائد أكل الكبدة نية بعد ذبح الأضحية مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وبعد ذبح الأضحية مباشرة، يُفضل كثيرون تناول الكبد نيئا، معتقدا أنه يحتوي على قيم غذائية عالية للجسم، وأن طهوه وتعريضه للحرارة المرتفعة يجعله دون فائدة، فما حقيقة ذلك؟

الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية يجيب عن السؤال، محذرًا من مخاطر هذه العادة.

وقال حماد لـ"الخليج 365"، إن الكبد يحتوي على بروتين وعند تناوله نيئًا، فإنه لا يتم هضمه بشكل سليم، ولا يتم الاستفادة بشكل كبير من البروتين والحديد والفيتامينات التي يحتويها.

وأضاف أن تناوله نيئًا اعتقاد شعبي خاطئ قد يؤدي إلى احتمال حدوث تسمم غذائي نتيجة الحمل الميكروبي؛ لتعرض الكبد للملوثات الخارجية وتداوله بأكثر من يد، وتراكم الجراثيم والميكروبات.

وأشار استشاري التغذية إلى أن تناوله نيئًا لا يشكل أي ضرر على المعدة، إلا أن الجسم لا يحصل على الاستفادة الصحية التي يعتقدها البعض، مقارنة بالأضرار التي قد تنتقل إلى الشخص إذا كانت الأضحية حاملة للأمراض.

ويوضح "حماد" أن الكبد مركز السموم بالجسم من أمراض وفيروسات وميكروبات، وإن كانت الماشية مصابة وتناولتها نيئة قد يساعد ذلك على انتقال الكثير من الأمراض التي يعاني منها هذا الحيوان المذبوح، ومن ثم يهدد صحة الإنسان.

وأكد أنه يجب طهوه بشكل سليم وعدم تعرضه للحرارة العالية أثناء الطهو؛ لأن ذلك يقلل من قيمته الغذائية، مع قدر من الزيت أو السمن وتشويحه وتناوله لضمان نظافته ولاستفادة الجسم منه بشكل كبير.

ويشير موقع "Fukushihoken"، إلى أن اللحوم والأعضاء (مثل الكبد والقلب) للأبقار والحيوانات الأخرى يمكن أن تحمل البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي تسبب التسمم الغذائي بالبكتيريا أو حتى التسمم الغذائي الأكثر خطورة بالطفيليات ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بفيروس التهاب الكبد E عند تناوله نيئًا.

ومن بين الأعراض التي قد يعاني منها الشخص بعد تناول الكبد نيئًا: "المغص والإسهال، والقيء، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتلبك المعوي، والإعياء، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وعدم انتظام ضربات القلب والخمول وعدم القدرة على القيام بالأنشطة المختلفة".

وشدد الموقع على ضرورة عدم إعطاء اللحوم النيئة للأطفال أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ضد التسمم الغذائي.

وهناك مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها للحصول على الفوائد الغذائية عند تناول الكبد وهي:

- غسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا.

- غسل الأواني المستخدمة في الطهو جيدًا

- الطبخ بشكل جيد على 75 درجة مئوية لمدة دقيقة على الأقل (تقريبًا حتى يتغير مركز اللحم تمامًا)، سيقتل البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.

- تناول السلطة الخضراء التي تحتوي على نسبة ألياف عالية وعدم الإسراف في الكميات.