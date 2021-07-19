هذه هي الكمية المناسب تناولها من اللحوم خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

طبق اللحوم والفتّة من الأطباق الأساسية على غالبية السفر المصرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخصوصا أول أيامه، والبعض يتناول اللحوم بكثرة دون دراية أن ذلك يضر بصحتهم ويؤثر سلبا عليها.

وتناول اللحوم بكميات كبيرة خلال العيد يعني زيادة كمية الدهون في الجسم، ومن أجل الحفاظ على الوزن في فترة عيد الأضحى وأكل اللحوم بأنواعها المختلفة دون زيادة في الوزن، قدمت خبيرة التغذية العلاجية، الدكتورة ولاء أبوالحجاج لـ"الخليج 365" مجموعة من النصائح التي من شأنها تنظيم النظام الغذائي في فترة الأعياد.

1- اللحم البتلو وهو العجل الصغير الذي يتغذى على الألبان يتميز بأنه طري ولونه وردي فاتح للغاية، وسريع الطهي، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة دهون وقيمة بروتينية قليلة.

2- الكندوز يعني لحم العجل أو البقر، ويتميز لحمه باللون الأحمر الداكن قليلًا، وتحتوي على نسبة دهون قليلة للغاية، لكن في الوقت نفسه قيمته الغذائية كبروتين عالية، لذا يفضله كثير من الأشخاص لمذاقه الشهي وسرعة طهيه.

3- الضأن هو لحم الخروف الذي يعتبر من الأطباق الأساسية في عيد الأضحى، يحتوي على نسبة دهون عالية جدًا.

أما عن الكمية المناسب تناولها في عيد الأضحى قالت "خبيرة التغذية العلاجية": "بالنسبة للبتلو أو الكندوز بتكون لحد 350 جراما أو أكتر".

أما الضأن فبسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الدهون، فالكمية المناسبة هي 250 جراما، لذا يفضل تناوله في المناسبات فقط، بعد إزالة الدهون منه بقدر الإمكان.