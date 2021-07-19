كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 04:34 مساءً - بشرة متوهجة خالية من العيوب والشوائب، وشعر كثيف صحي، كلها مميزات تتمتع بها المرأة الهندية. فالهنديات ورثن الكثير من العادات الصحية التي تساعدهن في الحصول على بشرة وشعر صحيين والتفرد بجمال طبيعي تحسدهن نساء كثيرات عليه. فإن كنت معجبة بجمال النساء الهنديات، نرصد لك في هذا المقال، أبرز أسرار المرأة الهندية لبشرة متوهجة وشعر صحي.

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العناية بالشعر

زيت جوز الهند للعناية بالشعر



تتمتع غالبية النساء الهنديات بشعر صحي طويل وكثيف يُحسدن عليه. والسر وراء ذلك هو الاستخدام المنتظم لمكونات طبيعية ذات خصائص مفيدة جداً للشعر، وتمتلك القدرة على تعزيز نمو الشعر وتنعيمه ومنحه الحيوية واللمعان. ومن أبرز تلك المكونات الزيوت الطبيعية، وخصوصاً زيت جوز الهند. فكل أسبوع يقمن بتسخين كمية كافية من زيت جوز الهند، وتطبيقه على الشعر وتركه لمدة ساعتين من الوقت.

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العناية بالبشرة

خلطات هندية للعناية بالبشرة

البيسان أو دقيق الغرام هو أفضل صديق للنساء الهنديات في مجال العناية بالبشرة. فهن يستخدمنه قبل المناسبات مرتين في الأسبوع، وذلك للحصول على بشرة لا تشوبها شائبة. وهو موجود في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة محلية الصنع. إضافة الى ذلك، هناك خلطة طبيعية ورثتها النساء الهنديات من الجدات، تشتمل على مواد طبيعية تمد البشرة بكافة المغذيات اللازمة للحفاظ على بشرة مشرقة ومتوهجة. اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي والقليل من الكركم وماء الورد والعسل وخشب الصندل البودرة. اخلطي المكونات جيداً وطبقيها على الوجه والعنق واتركيها الى أن تجف، بعدها شطفي وجهك بالماء البارد. واظبي على استخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

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العناية بالشفاه

تقشير الشفاه على الطريقة الهندية

الشفاه جزء أساسي من جمال وجه المرأة، لذلك توليها النساء الهنديات العناية اللازمة، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية تعمل على تقشير الشفاه للتخلص من الجفاف والتقشرات. اخلطي القليل من كل زيت جوز الهند والسكر البني والعسل، وحين تحصلين على خليط متجانس، دلكي به شفتيك لمدة دقيقتين، بعدها شطفي شفتيك بالماء الفاتر.

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نظام غذائي غني بالبروتينات والكربوهيدرات

نظام غذائي غني بالكربوهيدرات

يتميز النظام الغذائي للهنديات بغناه بالبروتينات والكربوهيدرات، وهذا ما يساعدهن في مد البشرة والشعر بالمغذيات الضرورية، التي تجعل شعرهن طويلاً وكثيفاً، وبشرتهن صافية وندية ومشرقة على الدوام. ومن أبرز الأطعمة التي يواظبن على تناولها، الأرز والسمك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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