كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 04:34 مساءً - يحتاج الشعر دائماً بعد الصبغة إلى عناية خاصة، نظراً لتعرضه لمواد كيميائية ضارة تحتوي عليها صبغة الشعر بمختلف أنواعها.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" ماسكاً للشعر بعد الصبغة مباشرة، للحصول على شعر أكثر لمعاناً وترطيباً مع اللون الغني والجذاب للصبغة.

يساعد ماسك زيت جوز الهند على ترطيب الشعر وإعادة نضارته ولمعانه بعد الصبغة

ماسك الصبار



يساعد الصبار في إصلاح الضرر الذي يُمكن أن تسببه الصبغة لفروة الرأس، وذلك بسبب الإنزيمات التي يحتوي عليها، والتي تساعد في الحفاظ على صحة وقوة بصيلات الشعر، كما تحفز هذه الإنزيمات الشعر على النمو، وتقلل من تساقطه.

ويُمكنكِ تحضير ماسك الصبار باستخراج السائل الهلامي من داخل ورقة الصبار، من خلال فتحها بالسكين، ثم استخراج السائل من داخلها، ووضعه على الشعر لمدة نصف ساعة، وغسل الشعر بالشامبو والماء البارد، لأن الماء الساخن يُضر بالشعر بعد الصبغة كما يزيل لون الشعر الجديد.

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ماسك زيت جوز الهند

فوائد زيت جوز الهند للشعر بعد الصبغة

يعد ماسك زيت جوز الهند من أكثر الماسكات أهمية للشعر بعد الصبغة مباشرة، وذلك لأن زيت جوز الهند يحتوي على حمض اللوريك، الذي يعمل على ترطيب المناطق الجافة ودعم نمو الشعر وتقليل فقدان البروتين بسبب التلوين.



وزيت جوز الهند غني بالفيتامينات للمساعدة على تنعيم شعرك وتغذيته والتخلص من الدهون الزائدة فيه.



ويُمكنكِ تحضير ماسك زيت جوز الهند والعسل لعلاج التلف الذي تُسببه الصبغة للشعر، نظراً للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها العسل، مما يعيد الترطيب لشعركِ من جديد.



ويُمكن تحضير ماسك زيت جوز الهند والعسل باتباع الخطوات التالية:



1-سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والعسل في وعاء على البوتاجاز.

2- قلبي المزيج على نار هادئة حتى يذوب ويصبح خليطاً ناعماً.

3- اتركيه يبرد قبل وضعه على الشعر الرطب لمدة 40 دقيقة.

4- اشطفي شعركِ بالماء جيداً، ثم اغسليه بالشامبو، وكرري هذا الماسك مرتين خلال الأسبوع الأول من تطبيق الصبغة.

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ماسك الأفوكادو

ماسك للشعر بعد الصبغة مباشرة



يُعد الأفوكادو مصدراً غنياً بالأحماض الأمينية والفيتامينات B و E، لذا استخدام ماسك الأفوكادو لترطيب الشعر يمكن أن يحول خصلات الشعر الجافة والمتطايرة بعد الصبغة إلى خصلات أكثر نعومة ولمعاناً.



ولتحضير ماسك الأفوكادو للشعر يُمكنكِ اتباع الخطوات التالية:



امزجي ثمرة أفوكادو واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وصفار بيضة واحدة، حيث يحتوي صفار البيض على الكثير من الفيتامينات المفيدة لشعرك، مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ب والبيوتين.

أخفقي البيض حتى يتحول إلى سائل رغوي، ثم أضيفي إليه زيت جوز الهند وأضيفي الأفوكادو المخلوط جيداً، وامزجي المكونات جيداً.

ضعي القناع على الشعر الجاف من الجذور إلى الأطراف، ثم غطيه بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

استخدمي الشامبو والبلسم لغسل شعركِ جيداً بعد الماسك.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات يجب استشارة طبيب مختص