طريقة عمل الشاورما في البيت.. لحم وفتة على كل لون

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اطهي طبق شاورما اللحم في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2021، فهو يعد تغييرا بعد اللحمة المسلوقة والمحمرة، وطهي الممبار وحلويات الذبيحة في أول أيام العيد، وفيما يلي طريقة عمل الشاورما في البيت بطريقة سهلة مثل المحلات.

طريقة عمل الشاورما اللحم فتة

لحم شرائح.

أرز.

عيش محمص.

ثوم.

صلصة طماطم.

بهارات.

كمون.

خل.

مرق.

ملح.

فلفل أسمر.

كزبرة خضراء.

زيت.

طريقة تحضير فتة شاورما لحمة

- يوضع الأرز على النار مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمن والمرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

- يقطع العيش مكعبات ويقلى في زيت غزير ساخن حتى تحمر.

- شوحي اللحم الشرائح في قليل من الزيت الساخن، ثم اضيفي عصير الطماطم مع الخل وملح وفلفل.

- اضيفي الأرز الناضج إلى طاسة اللحم وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا.

طريقة عمل الصلصة:

افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار وضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر، ثم اضيفي إليها عصير الطماطم.

طريقة عمل الدقة:

- في طاسة على النار، ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة.

- قدمي الفتة مع صلصة الطماطم والدقة.

طريقة عمل الشاورما لحمة عربي

نصف كيلو لحمة شرائح.

خلطة شاورما.

بصلة مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

كوب بصل.

كوب فلفل رومي.

زيت نباتي.

طريقة التحضير شاورما لحمة عربي

تخلط اللحمة مع خلطة الشاورما والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

تترك اللحمة حتى تنضح.

يقلب البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.

يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

تضاف شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.

تغرف وتقدم مع العيش اللبناني.

طريقة عمل شاورما بالطحينة

شرائح لحم.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة كمون.

4 ملعقة كبيرة خل.

بصل وطماطم وفلفل مقطعين شرائح.

زيت.

طحينة للتقديم.

بقدونس مفروم.

خبز كيزر.

طريقة تحضير شاورما مصري بالطحينة

تقلب جميع البهارات والخل مع اللحم، ويترك بالثلاجة ليتبل ساعتين على الأقل.

احضري مقلاة غير لاصقة وضعي بها الزيت ليسخن.

ضعي اللحم واستمري في التقليب حتى يدخل اللحم في مرحلة النضج.

ضيفي شرائح البصل والفلفل والطماطم مع التقليب جيدا حتى تمام النضج.

تضاف 2 ملعقة كبيرة من الطحينة للشاورما وتقلب.

ترفع الشاورما من على النار ويضاف لها البقدونس المفروم وتقلب.

تحشى الشاورما في الخبز الكيزر وتقدم.

طريقة عمل الطحينة:

يمكن عمل طحينة مصري مع شاورما اللحم للحصول على الطعم الرائع، وتصنع بمزج الطحينة مع ماء، كمون، كزبرة جافة، ثوم، عصير ليمون، خل وتقلب جيدا وتقدم.