طريقة تحضير عرق تربيانكو.. ساعتين في الفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرق تربيانكو واحد من أشهى أطباق اللحوم التي يفضلها العديد، لمذاقه الشهي المختلف، وباتت العديد من ربات المنازل حاليًا، بإعداده وطهيه في المنزل لضمان جودة اللحم، وإليكِ طريقة عل عرق تربيانكو، بخطوات الشيف الشربيني.

مكونات عرق تربيانكو بلسان العصفور

عرق

بصل

جزر

ثوم

ورق لورا

حبهان

كرفس

طماطم

كرات

بهارات

أعشاب

ملح

فلفل

زيت

لسان عصفور

طريقة عمل عرق تربيانكو بلسان العصفور

1- في البداية لفي العرق جيدا بخيط دوبارة، ثم ادهنيه بعصير الطماطم وتبليه بالملح والفلفل.

2- في طاسة فيها زيت ساخنة، ضعي العرق حتي يحمر.

3- ضيفي لطاسة العرق مكعبات جزر وبصل وطماطم وكرفس وملح وفلفل وأعشاب، وامزجيها جيدًا ثم انقليها إلي صينية الفرن.

4- ضيفي للخضروات صلصة طماطم واتركيها على النار حتى تغلي.

5- ضيفي للخليط ورق الورا والجبنة واتركيها لتنضج في طاسة على النار.

6- حمري لسان العصور في الزيت على النار، حتى ينضج.

7- قدمي اللسان عصفور مع الخضروات المقطعة، في طبق التقديم، ثم ضعي عرق اللحمة مقطع شرائح ويقدم ساخنًا.

عرق تربيانكو بالصوص البني

مكونات عرق تربيانكو بالصوص البني

عرق لحم فليتو

2 ملعقة كبيرة زيت

بصل مشوح

ثوم صحيح

ورق لورا

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

خضار سوتيه

طريقة عمل عرق تربيانكو بالصوص البني

1- على نار متوسطة، ضعي الزيت، وضيفي له شرائح العرق وشوحيه جيدًا.

2- قومي بدهن الصينية البايركس بالزيت، ثم ضعي البصل المشوح وضعي عليه عرق الفليتو.

3- ضيفي الثوم وورق اللورا والملح والفلفل والبهارات والحبهان وبودرة البصل.

4- غطي الصينية بورق الفويل جيدًا، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة عالية جدا.

5- يترك العرق داخل الفرن لمدة ساعتين حسب حجم العرق، حتى تمام النضج.

6- زيلي ورق الفويل في آخر نصف ساعة ويترك أسفل الشواية ليأخذ اللون الأحمر.

7- على الجانب الآخر، شوحي بصل مكرمل على النار مكان تشويح العرق ويترك ليغلي.

8- اتركي العرق يبرد قبل تقديمه مع الخضار السوتيه أور الأرز والصوص البني.