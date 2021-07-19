طريقة عمل الفشة.. أكلة سهلة وخفيفة والكل بيحبها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021، المناسبة التي تشهد ذبح الأضاحي على الشريعة الأسلامية، وتوزيع لحومها على الأقارب والجيران والفقراء والمساكين، كما يحصل المضحي على نسبة من تلك الأضحية، وفي كثير من الأحيان يحتفظ ببعض الأشياء التي يحب تناولها، والموجودة في أحشاء الأضحية، وتعد الفشة من أبرز وأهم تلك الأكلات التي يحرص الشعب المصري على تناولها، خصوصا في عيد الأضحى، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الفشة، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها في برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة.

مقادير عمل الفشة

- بعد تنظيف وغسل الفشة جيدا، يتم وضعها في إناء به ماء على النار حتى تمام الاستواء.

- تجهيز الفشة المسلوقة على النار.

- كمية مناسبة من السمنة للتحمير.

- كمية مناسبة من الفلفل الأخضر الرومى.

- عدد من قرون الفلفل الأخضر الحار.

- عدد من حبات الطماطم.

- الاستعانة بكمية مناسبة من الثوم.

- كمية مناسبة من الملح.

- يتم الاستعانة أيضا بكمية مناسبة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الفشة

- يتم سلق الفشة بعد تنظيفها فى الماء المضاف له الملح والفلفل الأسود مع تغيير ماء السلق مرتين على الأقل.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع الفشة مكعبات متوسطة.

- ثم بعد ذلك يتم تحمير الفشة فى السمنة.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الطماطم والفلفل الحار والرومى المفرومين.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الثوم المفروم.

- ثم بعد ذلك يتم تقليبه جيدا.

- ثم يتم تزيينها بشرائح الطماطم اللذيذة.

- ثم يتم وضعها في أطباق لتقديمها على المائدة.

طريقة تنظيف الفشة

يجب الاهتمام بتنظيف الفشة جيدا للتخلص من ما بها من روائح كريهة، لهذا نبدأ طهيها بالخطوات التالية:

- يتم وضع الفشة في مياه مغلية بها خل أبيض وتترك للغليان وحتى الريم الخاص بها أكثر من مرة.

- ثم بعد ذلك ترفع الفشة ويتم شطفها، ثم بعد ذلك توضع في حلة مياه نظيفة بها بصل مبشور وعصير ليمون وخل وملعقة سكر وحبهان وورق لورا وثمرة طماطم.

- ثم بعد ذلك يتم سلقة الفشة في المياه الجديدة النظيفة السابقة لمدة ساعة حتى تتم التسوية.

- وترفع الفشة من الماء بعد ذلك وتصفى وتقطع، ثم نبدأ في طهيها بالطريقة السالف ذكرها.