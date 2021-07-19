طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل والخضار في الفرن أحلى من المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل الكثيرون طاجن العكاوي بالبصل، على سفرة عيد الأضحى المبارك، خاصة أنها من حلويات الذبيحة، التي يمكن أن تؤكل مرات معدودة في السنة الواحدة، فيما يلي طريقة عمل طاجن العكاوي في البيت وبطريقة أفضل من المحلات.

طريقة عمل طاجن العكاوي

عكاوي.

بصل.

ثوم.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

مرقة لحمة.

حبهان.

مستكة.

ورق لورا.

سمن.

بهارات.

جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير طاجن العكاوي

تشوح العكاوي مع الثوم فى السمنة على النار.

يضاف البصل للخليط السابق، وضعي معه الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة الناعمة والبهارات وجوزة الطيب والحبهان والمستكة وورق اللورا.

ضعي عصير الطماطم للخليط، وقلبي جيدًا، واتركيهما على النار.

ضعي الخليط السابق، في طاجن، ثم أضيفي المرقة له، وأدخليه الفرن حتى ينضج تمامًا.

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبقدونس

كيلو عكاوي.

2 بصلة شرائح.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة بدون بذر.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 فص حبهان.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

سمنة.

زيت زيتون.

نصف لتر ماء.

طريقة تحضير طاجن العكاوي

يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار.

تضاف قطع اللحم ويقلب الخليط.

تضاف الطماطم والبصل والكرات والبقدونس والثوم.

يضاف ورق اللورا والكمون وجوزة الطيب والحبهان والبهارات​.

طريقة عمل طاجن عكاوي بالخضروات

عكاوي.

طماطم مبشورة.

فلفل ألوان جوليان.

بصل جوليان.

جزر جوليان.

ثوم مفروم.

كرفس.

فصوص كبيرة حبهان.

فصوص مستكة.

ورق لورا.

ملح.

بهارات.

كمون ناعم.

شطة ناعمة.

خل.

زبدة.

زيت زيتون.

صلصة طماطم.

عصير ليمون.

طريقة تحضير طاجن العكاوي بالخضروات

تشوح العكاوي في الزبدة والزيت على النار.

يضاف الماء الساخن والحبهان والمستكة وورق اللورا.

يضاف الجزر والكرفس والبصل ويترك ليسلق حوالى ساعة ونصف.

يشوح الثوم والبصل والفلفل الألوان.

تضاف الطماطم والكمون والبهارات والشطة وملح والصلصة وجزء من مرقة العكاوي.

يمكن إضافة خل وعصير ليمون حسب الرغبة.

يوضع الخليط فى طاجن فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه.

طريقة عمل العكاوي بالكرات

ذيل عكاوي.

حبهان.

4 فصوص من الثوم.

2 ثمرة جزر.

كوب صلصة طماطم.

ورق لورا.

10 ثمرات من البصل المقطَّع إلى مكعبات كبيرة الحجم.

ثمرة جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم.

ثمرة بطاطس.

مكعب مرق الدجاج.

2 عود من الكرفس.

ملح، وفلفل أسود -حسب الرغبة-.

عودان من الكرّات.

طريقة تحضير طاجن عكاوي بالكرات

يوضع قدر واسع متوسط العمق على نار عالية مع زيت عباد الشمس ووضع مكعبات البصل، ثمَّ إضافة مكعب مرق الدجاج إلى البصل وتركه ليتحمر.

تقطيع الكرَّات والكرفس وإضافتهم إلى القدر.

إضافة العكاوي إلى القدر والاستمرار في التقليب، ثمَّ إضافة ورق اللورا، والحبهان، وجوزة الطيب.

فرم الثوم مع الجزر ثمَّ بشر الطماطم، ثمَّ تقليب الطماطم قليلاً على النار، ثم إضافة الطماطم المبشورة.

إضافة الماء وترك الخليط إلى أن يغلي، ثمَّ تقطيع البطاطا إلى قطع كبيرة وإضافتها إلى العكاوي مع الملح، والفلفل.

ترك المزيج حتى يغلي مرة أخرى على النار، ثمَّ نقله إلى طاجن فرن وإدخاله إلى فرن ساخن على درجة حرارة عالية حتى تكمل نضجها.