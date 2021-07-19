طريقة عمل الممبار.. مقلي وبوبس بخطوات سهلة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الممبار طبق أساسي على سفرة عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل الكثيرون أخذه طازجا وعمله في نفس التوقيت، وفيما يلي طريقة عمل الممبار في البيت ليكون بنفس طعم المطاعم، وكذلك طريقة عمل الممبار بوبس، خطوة بخطوة في البيت.

طريقة عمل الممبار

ممبار.

أرز.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

ثوم.

بصل.

مكعب مرقة.

زعتر.

طماطم.

صلصة طماطم.

نعناع.

قرفة.

ملح.

فلفل أسود.

جوزة الطيب.

بهارات.

كمون.

جزر.

بصل.

كرفس.

ورق لورا.

يخلط الأرز مع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم.

يضاف البصل وصلصة الطماطم والطماطم والتوابل والقرفة وزعتر ونعناع.

يغسل الممبار جيدًا ويحشى بالخليط.

يسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق لورا والمرقة.

يقلى في الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس.

طريقة عمل الممبار بوبس

أرز.

خضرة.

بصلة.

صلصة.

ملح وفلفل، والكمون.

كزبرة ناشفة.

بهارات.

زيت.

تقلب كل المكونات، ثم ينقع الممبار في الماء مع الخل والدقيق لمدة نحو نصف ساعة وقلبه على الوجه الآخر، نص ساعة أخرى.

افتحي الممبار وضعي القمع الخاص بالممبار لو متوفر، وابدئي بالحشو ببساطة والضغط عليه لتوزيع الرز مع ترك فراغات كافية، لتجنب انفجارها في المياه أو الزيت.

- بعد الانتهاء من الحشو، يمكن الاستعانة بدبارة واربطي الطرف وابدئي اعملي كرات متوسطة الحجم، مع الربط جيدا لتبدو كعقد مع الاهتمام بترك فراغ لتجنب انفجارها خلال الطبخ، وفي النهاية عليك عمل فتحة للتهوية بنغز الكرة بالخلة.

يغلى ماء ساخن في وعاء محكم الغلق مع حبهان وورق لورى وملح وفلفل وضعي عقد الممبار بها على نار جيدة مع غلق الغطاء جيدا لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى تتم طهيه جيدا ومن ثم إخراجه في مصفاه لتهويته من بخار المياه، ثم وضعه في إناء التحمير بزيت أو سمن.

- بعد منحه لون ذهبي يخرج من الزيت في مصفاه ويترك حتى تهدأ حرارته ويصفى جيدا من الزيت وتتم تقطيع كرات العقد وإزالة الدبارة وتقدم كرات الممبار مع البقدونس.

نصائح عمل الممبار

- لا يكحت بشكل عنيف حتى لا يهترئ.

- ينقع في الخل والملح لمدة 10 دقائق لا تزيد حتى لا يهترئ.

- يشطف بعد ذلك بالماء الجاري.

- لا يحشى الممبار حتى يمتلئ، لكن بعد الحشو يبطط للتأكد من وجود مساحة كافية ليتمدد الأرز.

- يترك 2 سم من كل جهة.

- يشكشك الممبار بإبرة مسخنة مطهرة، حتى لا ينفجر أثناء السلق.

- يجب أن يكون الوعاء كبيرا وبه قدر كاف من الماء، ولا يجب ملؤه بقطع الممبار.

- يدخل الممبار في ماء السلق بإمساكه من الطرفين ثم تركه.

- يسلق الممبار على نار هادئة.

- يسلق في مدة نصف ساعة كحد أقصى.

- لا يترك في ماء السلق بل يخرج فورا ليجف.

- يقطع الممبار قبل الحشو ولا يقطع بعد السلق، وإنما يمكن تقطيعه بعد التحمير.