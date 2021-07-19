طريقة عمل وتنظيف الكوارع في البيت بدون رائحة نفاذة مثل المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من أفضل حلويات الذبيحة هي الكوارع، ويفضل عملها في البيت بطريقة سهلة ولذيذة مثل المحلات، لتكون موجودة على سفرة عيد الأضحى المبارك 2021، وتناولها مع الفتة واللحمة المحمرة، والممبار والكبدة والحلويات الأخرى، وفيما يلي طريقة عمل الكوارع، كما يقدم التقرير طريقة تنظيف الكوارع.

طريقة عمل الكوارع

250 جرام كوارع.

ثمرة بصل.

نص فنجان عصير ليمون.

مستكة، حبهان، قرفة، لورا، ملح وفلفل أسود، وكمون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

طريقة تحضير الكوارع

بعد التأكد من تنظيف الكوارع ونقعها في ماء وخل، تغسل مرة أخرى بماء فاتر وتصفى من الماء جيدا.

يسخن الماء ويوضع به البصل وورق اللورا، مستكة، حبهان والفلفل الأسود والثوم.

بعد غليان الماء توضع الكوارع، وتغطى جيدا مع إزالة الريم أول بأول.

تقلل النار على الإناء، وتترك الكوارع حتى تنضج.

تصب الكوارع، في قالب التقديم، وتقدم مع عصير الليمون مزينة بالبقدونس.

وهناك طرق مختلفة من الممكن أن تقدم بها الكوارع، منها الفتة، التي تجهز بالشكل العادي، مع تحميص الخبز والأرز والصلصة، لكن بدلا من اللحمة تقدم الكوارع، ومن الممكن أن تقدم بصلصة الطماطم، بتجهيز الصلصة بالبصل والثوم، ثم إضافة الكوارع بها بعد نضجها.

طريقة تنظيف الكوارع

ستحتاجين لغسل الكوارع جيدا إلى ماء، وملح وخل، ودقيق.

يخلط الماء مع الدقيق والخل والملح جيدا، ثم توضع الكوارع بهم لمدة ساعة.

تغسل الكوارع بالماء جيدا.

بعد ذلك قومي بعمل خليط جديد من الدقيق والملح والخل، مع تدليك الكوارع بها جيدا، للتأكد من تنظيفها.

تغسل الكوارع للمرة الثالثة بخل وملح ودقيق.

توضع الكوارع في حلة كبيرة تحتوي على ماء بارد، وتترك على النار حتى تغلي، ثم تصفى من الماء، وغسلها للمرة الأخيرة، ثم تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.

طريقة عمل الكوارع شوربة

مقادير شوربة الكوارع:

2 فرد كوارع.

ثمرة بصل كبيرة مقطعة.

عصير ثمرة ليمون.

مستكة.

حبهان.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود مطحون.

رشة كمون.

3 فصوص ثوم مهروس.

ورق لوري.

طريقة تحضير الكوارع شوربة

تغسل الكوارع جيدا بالماء، كما في النصائح السابقة، ثم تنقع في ماء وخل لمدة 15 دقيقة.

تصفى الكوارع من الماء والخل وتغسل مرة أخرى.

يوضع البصل وورق اللوري، في حلة على نار متوسطة شبه ممتلئة، ثم توضع الكوارع.

خلال الطهي يزال الريم أو الطبقة البيضاء من على الوجه.

يضاف الملح والفلفل والثوم، ثم تترك ساعة أو ساعتين حتى تنضج.

توضع الكوارع في طبق التقديم.

تقدم الشوربة ساخنة مع الليمون.

وتقدم مع فتة الكوارع.

ويمكن عمل فتة الكوارع، وكشك الكوارع بالشوربة.

الكوارع أيضا يمكن تقطيعها وخليها لتكون مشفاة على سفرة عيد الأضحى 2021.

يجب مراعاة تنظيف الكوارع جيدا قبل البدء في الطهي.

التنظيف الجيد للكوارع يضمن طعم شهي، وقطع بلا رائحة نفاذة، ويمكن تقديمها مع السلطة.