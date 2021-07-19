الامارات | فيتنام: مصادرة 138 كيلوغراما من قرون وحيد القرن

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام: مصادرة 138 كيلوغراما من قرون وحيد القرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت السلطات الفيتنامية 138 كيلوغراما من قرون وحيد القرن، و1ر3 أطنان من عظام حيوانات أخرى، يشتبه في أنها تعود لحيوان وحيد القرن وأنواع من حيوانات برية نادرة أخرى، وذلك بعد ضبطها شحنة بضائع قادمة من جنوب إفريقيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء «فيت نام» عن إدارة الجمارك في مدينة «دا نانج» الساحلية الرئيسية الواقعة بوسط فيتنام، أن مسؤولي الجمارك اكتشفوا شحنة كبيرة من قرون وحيد القرن وعظام الحيوانات، مخبأة في حاوية مصنفة على أنها تحمل خشب مستورد.

وقالت إدارة الجمارك في «دا نانج» إنها أنشأت في مطلع يونيو الماضي وحدة خاصة لمراقبة نقل الشحنات عن كثب.

وفي 17 من يوليو، وبمجرد وصول الشحنة إلى الميناء، قررت السلطات فتح الحاوية المشتبه بها بسبب إقرارات جمركية بدت زائفة.

وتقوم السلطات المحلية حاليا بإجراء المزيد من التحقيقات في القضية.

ويشار إلى أن بيع وشراء قرون وحيد القرن يعد ممنوعا منعا باتا في فيتنام.



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