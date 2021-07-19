مفاجأة.. حساب حنين حسام ينشط من جديد على إنستجرام رغم حبسها 10 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات القليلة الماضية، عودة الحساب الشخصي لفتاة التيك التوك الشهيرة حنين حسام، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من جديد، لكن لم ينشر الحساب صور للفتاة أو أي من مقاطعها الفيديو الخاصة بها.

ظهور حساب حنين حسام الشخصي، ارتبط هذه المرة بالترويج لحسابات أخرى على الإنستجرام وتيك توك، مُطالبًا بالتفاعل معها ومتابعتها، لزيادة عدد متابعيها والتربح منها، ما أثار الجدل حول الشخص المجهول الذي قام بتنشيط حساب الفتاة رغم حبسها.

حبس حنين حسام 10 سنوات

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

وقبضت قوات الأمن على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وعقب ضبطها، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مقطع فيديو قديم لها، وهي تستفز الجمهور الذي هاجمها، بسبب محتوى مقاطعها، وعلى رأسها مقطع ترويجها لأعمال للفتيات من غرف نومهن الخاصة.

وظهرت حنين حسام، في المقطع الذي بدأ تداوله بقوة للرد على المتعاطفين مع الفتاة بعد سجنها، وهي بالحجاب قبل نزعه، تقول ساخرة: «فيه ناس بتعمل فيديوهات، وبتقول إن حنين بتقدم مقاطع عشان تدعو الناس لأعمال مش كويسة، طب ماترفعوا قضية، قاعدين إزاي كده».