طريقة عمل الفتة بالخل والثوم خطوة بخطوة.. أحلى من المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفتة بالخل والثوم، من الأكلات الرئيسية في عبد الأضحى المبارك، ويجب عملها بالخل والثوم، للحصول على أفضل طعم للفتة في العيد، ويقدم موقع «هن»، طريقة سهلة وسريعة لعمل الفتة بالخل والثوم، أفضل من المطاعم، في البيت خطوة بخطوة.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

كيلو عصير طماطم مصفى.

كوب ونصف مرق لحم.

ملح.

فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب (حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1/4 كوب خل.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم

يسخن الزيت فى إناء عميق ويضاف إليه الثوم.

يشوّح الثوم حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يصب فوقه الخل ثم عصير الطماطم فورا.

يضاف الملح، والفلفل الأسود، والبهارات وجوزة الطيب ويقلب جيدا.

يصب المرق فوق المزيج السابق، وتترك على النار حتى تنضج، وتوضع على الأرز.

طريقة عمل فتة باللحمة المسلوقة

لحمة مسلوقة.

خبز بلدي.

أرز.

مرق لحمة.

عصير طماطم.

زبد.

ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير فتة باللحمة المسلوقة

يشوح الخبز في الزبدة مع الثوم والخل.

يشوح الثوم في الزبدة على النار، ثم يضاف عصير ويترك، واتركي الخليط حتى يتسبك، ثم ضيفي قطع اللحمة المسلوقة.

يرص الأرز والخبز والصلصة واللحمة في بايركس.

تغطى الفتة بورق ألومنيوم وادخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم

ملعقة كبيرة من السمن ويمكن استبداله بالزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 فصوص من الثوم.

كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير صلصة الفتة بالخل والثوم

تهرس فصوص الثوم وتوضع في مقلاة على النار، ثم تضاف كمية قليلة من الزيت ويقلب.

يضاف الملح مع التقليب حتى يتغيّر لون الثوم.

يضاف الخل ويقلب حتى يغلي المزيج، ثم يضاف عصير الطماطم، ونغطي الوعاء ونتركه على النار مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن يغلظ قوام المزيج.

طريقة عمل فتة موزة

موزة ضانى.

أرز.

عيش بلدى محمص.

صلصة طماطم

ثوم مفروم.

بصل.

جزر.

كرات.

زعتر.

فلفل حصى.

حبهان.

مستكة.

ورق لورا.

خل أبيض.

عسل أبيض.

سمن.

زيت.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير الفتة بالموزة

تتبل الموزة بملح وفلفل وقرفة وتشوح في السمن، ثم يضاف إليها الخضار وزعتر ومستكة وحبهان وفلفل الحب، ثم ضيفي الماء واتركيها تسلق.

يشوح الأرز في السمن مع ملح حتى يغلف تماما.

تضاف شوربة سلق الموزة ويترك حتى ينضج مع فص مستكة لمدة 25 دقيقة.

يرص العيش فى طبق التقديم ويسقى بالشوربة أيضا.

شوحى الثوم مع ملح وفلفل على النار حتى يذبل، ثم يضاف إليه الخل.

اخلطى العسل والصلصة والقرفة مع السمنة والثوم وتتبل بها الموزة بعد السلق.

شوحيها فى طاسة ساخنة مع عود زعتر ومستكة وحبهان حتى تحمر من جميع الجهات، ثم ترفع وتقدم مع العيش والأرز.