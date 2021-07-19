طريقة عمل وتنظيف الكرشة.. الأكلة المفضلة في عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي عيد الأضحى المبارك، ويحرص الأغلبية على تناول لحوم ذبائح الأضاحي الخاصة بهم، بعد توزيع الجزء الخاص بالأقارب والجيران، والجزء الآخر الخاص بالفقراء والمساكين، وفي كثير من الأحيان يحرص المضحي على أخذ بعض الأشياء الموجودة بالذبيحة بخلاف اللحوم، وتعد الكرشة من أبرز الأشياء التي يحرص المضحي على أن تكون من نصيبه في الأضحية، إذ أنها تعد من أكثر الأكلات التي تتمتع بشعبية كبيرة، كما أنها تعد من أكثر الأكلات المفضلة في عيد الاضحى المبارك.

ويحرص محبي الكرشة على إعدادها لتكون طبق أساسي على المائدة في عيد الأضحى، ويتم إعدادها بعدد من الطرق المختلفة، فيمكن إعدادها عن في طاجن بالصلصة، أو يمكن تناولها في الشوربة مع الفتة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل وتنظيف الكرشة، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

طريقة عمل وتنظيف الكرشة

مقادير عمل الكرشة

- عدد الكيلو جرامات من الكرشة التي يتم تناولها حسب عدد الأفراد.

- كمية مناسبة من الحمص.

- كمية مناسبة من عصير الطماطم.

- عدد من حبات البصل حسب كمية الكرشة.

- كمية مناسبة من الفلفل الحار التي يتم تحديدها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من زيت البهارات.

- الاستعانة بورق اللورا.

- كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الكرشة

- يتم وضع قدر من الزيت في إناء أو في طاجن، إذا كانت هناك رغبة لتناولها في الطاجن.

- ثم بعد ذلك يتم وضع البصل في الزيت ليتم تشويحه.

- عند الشعور بأن البصل أصبح يميل لونه للأصفر، يتم وضع الكرشة معه، وتقلب فى الزيت مع البصل على النار.

- بعد ذلك يتم إضافة ورق اللورا والبهارات والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود.

- ثم يتم إضافة عصير الطماطم والحمص.

- وبعد تمام النضج يتم تقديم الكرشة في الطاجن، أو يتم وضعها في أطباق على حسب عدد متناولي الوجبة.

طريقة تنظيف الكرشة

- يتم وضع الكرشة في الماء المغلي «بالكربوناتو»، لمدة دقيقة وترفع من الماء.

- ثم بعد ذلك يتم وضع الكرشة على لوح التقطيع الخشبي بعد تثبيته على الحوض.

- ثم يتم فرك الطبقة الرمادية في الكرشة وهي ساخنة، كما يجب أن يتم تقشيطها بالسكين الحاد.

- ثم بعد ذلك نستمر بالفرك بحرف السكين للتخلص من الطبقة الرمادية تمامًا.

- وبعد ذلك يتم شطف الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف، ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

- ثم بعد ذلك يتم نقع الكرشة في ماء به خل أبيض وليمون حتى نبدأ في الطهي.

- وبعد الانتهاء من تنظيف الكرشة جيداً، يجب الاهتمام بنقعها في ماء به خل أبيض وليمون، حتى نبدأ في الطهي للتخلص من أي بقايا اتساخات.