طريقة عمل السمين والتشويحة المصري.. لعشاق حلويات اللحوم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمين والتشويحة المصري، سر محلات حلويات اللحوم، التي تحاول العديد من ربات المنازل إعدادها بطريقة آمنة، لضمان جودتها ومذاقها، ويقدم «هن» في السطور التالية طريقة عمل السمين والتشويحة المصري، في المنزل.

السمين والتشويحة المصري

مقادير السمين والتشويحة المصري

سمين

لية

كبدة

ممبار

فشة مسلوقة

لحمة مفرومة

بصل

فلفل أخصر رومي

بهارات

ملح - فلفل أسود

طريقة عمل السمين والتشويحة المصري

1- في البداية، ضعي اللية فى الطاسة على النار.

2- في وعاء، اخلطي اللحمة المفرومة والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات

3- شكلي خليط اللحمة المفرومة كرات، ثم ضعيه فى الطاسة مع اللية على النار وقلبي جيدًا.

4- قطعي الفشة المسلوقة لشرائح، وضعيها مع خليط السمين، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود

5- ضيفي الفلفل الأخضر الرومي والثوم، ثم قطعي الممبار المسلوق، ويضاف إلى خليط السمين.

6- يقدم السمين مع العيش الأسمر.

السمين والتشويحة المصري

المقادير

لحمة رأس

فشة

كرشة

لسان

طحال

كبدة

قلوب

لية

بصل

جزر

ثوم

حبهان

ورق لورا

طماطم

شطة

فلفل حار

زعتر

ملح

فلفل أسود

زيت

بهارات

كمون

صلصة

خل

كزبرة ناشفة

حمص مسلوق

طريقة عمل السمين والتشويحة المصري

1- في البداية اسلقي لحمة الراس مع الفشة والكرشة واللسان والطحال في ماء مغلي، وضيفي له ورق اللورا والحبهان، ثم البصل والجزر والملح والفلفل.

2- على النار، شوحي القلوب مع الزيت واللية، وبصل وثوم مفروم وفلفل حار.

3- ضيفي للخليط السابق، ملح وفلفل وكمون وشطة وتوابل وكزبرة ناشفة، حتى تنضج، ثم ترفع من على النار.

4- شوحي البصل مع الثوم المفروم، والزيت والليه الضاني ثم الكبدة.

5- ضيفي الخل والفلفل الحار والكمون والملح والكزبرة الناشفة والشطة ثم ترفع من النار.

6- في وعاء آخر على النار، شوحي البصل مع الزيت والثوم المفروم، ثم ضيفي المخ مع التوابل والكمون والكزبرة الناشفة والشطة.

7- لقلي الفشة، قومي بتشويح بصل على النار مع ثوم مفروم، ثم ضعي معه الفشة واللية.

8- ضيفي الفشة على البصل، ثم ضعي مكعب مرقة مع الفلفل الحار والتوابل، قبل أن ترفع من على النار.

9- جهزي لحمة الراس، يشوح البصل والثوم المفروم على النار، ثم ضيفي فلفل حار وطماطم مفرومين، وضيفي لحمة الراس لهم وتقلب مع قليل من الماء.

10- ضيفي الكمون والبهارات والشطة والكزبرة وحبهان وروق لورا، ثم صلصة طماطم وزعتر وملح وفلفل أسود وحمص مسلوق وماء ويقلب ويترك ليغلي ثم يقدم.