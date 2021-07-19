طريقة عمل الكبدة الإسكندراني.. السر في الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة الإسكندراني، هي الوجبة الأشهر بين ساكني محافظة الإسكندرية، خاصة أنها تتميز بخلطة تجعلها مميزة عن غيرها من أطباق الكبدة، وتفضل العديد من ربات البيوت، تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل خوفًا من شرائها من الخارج، لضمان جودتها ومذاقها.

ويقدم«هن» في السطور التالي طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الكبدة الإسكندراني

كبدة مقطعة شرائح (عصافيري)

ثوم مفروم

زيت

فلفل أخضر حار

فلفل رومي مفروم

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

1- تبلي الكبدة باللخل والليمون جيدًا.

2- شوحي الكبدة على النار مع الثوم والملح والفلفل والكمون.

3- ضيفي الفلفل الأخضر الرومي والحار وشوحي المقادير حتى تنضج.

4- تقدم ساخنة مع الطحينة والسلطة.

الكبدة الإسكندراني الحارة

إليكِ خطوات عمل الكبدة الإسكندراني الحارة، على طريقة الشيف أميرة شنب، في برنامجها «أميرة في المطبخ».

مقادير الكبدة الإسكندراني الحارة

كبدة

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

زيت

عصير ليمون

سلطة طحينة

عيش بلدي

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الحارة

1- احضري وعاء كبير، وعميق، واخلطي بداخله خلط الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم.

2- ضيفي الخليط السابق على الكبدة، وامزجيها جيدًا، واتركيها بالثلاجة لبعض الوقت.

3- على نار هادئة شوحي الكبدة المتبلة جيدًا، وانتظري حتى تنضج.

4- تُقدم الكبدة مع الخبز البلدي، مع إضافة الطحينة.

كبدة إسكندراني سريعة

إليكِ عدة خطوات سريعة، لعمل االكبدة الإسكندراني دون إهدار وقت.

مقادير الكبدة

كبدة (عصافيري)

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

عصير ليمون

زيت

كمون

طريقة عمل الكبدة

1- تبلي الكبدة أولًا بالملح والفلفل والكمون، في وعاء عميق.

2- ضيفي الخل والليمون، واخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم احفظيها في الثلاجة.

3- حمري الثوم في الزيت، ثم ضيفي إليه الكبدة المتبلة، وقلبي جيدًا حتى تمام النضج.

تقدم مع الفلفل الأخضر الحار والعيش الفينو.

كبدة مشوية

يفضل الكثير تناول الكبدة المشوية، بدلًا من المقلية في الزيت أو السمن، وإليكِ طريقة عملها.

مقادير الكبدة المشوية

كبدة

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح – فلفل

طريقة عمل كبدة مشوية

1- في البداية، تبلي الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

2- ادهني الشواية بالزيت، ثم ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

شيش كبدة

جددي في طرق الكبدة المقدمة، من خلال تحضير شيش كبدة

مكونات شيش كبدة

كبدة مكعبات

2 طبق مشروم صحيح

فلفل ألوان مكعبات

بصل أحمر مكعبات

عصير ليمون

خل أبيض

ماء بصل

1 ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل

كمون

كزبرة جافة مطحونة

حبهان بودرة

أسياخ خشب

طريقة عمل شيش كبدة

1- تبلي أولًا الكبدة بعصير ليمون مع ماء بصل وخل وكمون وحبهان وكزبرة وصلصة طماطم وملح وفلفل.

2- يوضع المشروم والكبدة في أسياخ، ثم بصل مكعبات وكبدة وفلفل ألوان مكعبات.

3- ضعي أسياخ الكبدة على شواية مدهونة زيت.

4- تقدم في طبق مغطى بأوراق البقدونس.