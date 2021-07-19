طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل.. طاجن عيد الأضحى المفضل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص كثير من المسلمين في عيد الأضحى المبارك، على ذبح الأضاحي وفق الشريعة الإسلامية، رغبة منهم في توزيع اللحوم على الأقارب والجيران والفقراء والمساكين، كما يحرص الأطفال على مشاركة آبائهم تلك الفرحة بحضور الذبائح ومساعدتهم في توزيع اللحوم، ولم تكن اللحوم وحدها التي يفضل الكثيرين تناولها، لكن هناك أشياء أخرى في الذبيحة، سواء كانت للأبقار والجاموس أو الأغنام والماشية يفضل العديد من المضحيين تناولها، ويعد لحم رأس الخروف والعجل من أكثر الأكلات والوجبات التي يحرص الكثيرين على تناولها، وبشكل خاص في عيد الأضحى المبارك.

ويتميز لحم الرأس بطعمه اللذيذ ونعومته التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في أسنانهم يلجأون لتناوله، إذ يعتبر من الأكلات المفضلة في عيد الأضحى المبارك، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل، وفق خبير الطبخ الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل لحم راس الخروف والعجل

- يتم تجهيز لحمة الراس بعد تقطيعها وغسلها بالماء جيدا.

- الاستعانة بكمية مناسبة من البصل.

- كمية مناسبة من الجزر.

- الاستعانة أيضا بالكرفس.

- تجهيز كمية من ورق اللورا.

- كمية مناسبة من الحبهان.

- الاستعانة بعدد مناسب من حبات الطماطم.

- كمية مناسبة من الليمون.

- تجهيز كمية من الشطة، التي يتم استخدامها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الفلفل حار.

- زعتر.

- ملح.

- فلفل.

- زيت ذرة.

طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل

- بعد تجهيز لحم الرأس وتقطيعها وغسلها، يتم سلق لحمة الرأس في ماء وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان.

- ثم بعد ذلك يتم استخدام كبة كهربائية أو خلاط كهربائي لفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح والفلفل والأعشاب وقليل من الزيت، ويتم فرمهم بشكل جيد.

- ثم بعد ذلك يتم رفع لحمة الرأس من ماء السلق، ثم بعد ذلك يتم وضعها علي ماء بارد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع لحمة رأس الخروف والعجل إلى قطع صغيرة.

- ثم يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفعية، بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والثوم المفروم ملح، ثم يتم وضعهم في طاسة علي النار، ثم بعد ذلك ضعي الزيت.

- يتم إضافة قطع لحم الرأس وملح و فلفل لهم، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخليط المفروم عليها، ثم يتم تركها علي النار قليلا.

- بعد ذلك يتم نقلها علي طاجن، وإدخالها في الفرن حتي تكتمل نضجها.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم وجبة لحمة راس الخروف والعجل في نفس الطاجن الذي تم إعداده به، كما يمكن ايضا وضعها في عدد من الأطباق على عدد الاشخاص الذين يتناولون تلك الوجبة، وتلك هي طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل.