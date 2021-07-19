ما الفوائد الصحية لصيام يوم عرفة على جسم الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعتاد الكثيرون من المسلمون صيام يوم عرفة، إذ ذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية.

ولكن ما فوائد صيام هذا اليوم على جسم الإنسان، هذا ما يوضحه الدكتور سيد حماد في تصريحه لمصراوي، مؤكدا أن الصيام عموما يعزز جهاز المناعة ويعلي من وظائفه، حيث أنه يعمل على تجويع الخلايا ويشجع الجسم على التهام الخلايا الزائدة والأجسام الغريبة، ويتمثل ذلك في تنشيط عمليات التمثيل الغذائي والهدم والبناء والتخلص من السموم والزائدة عن حاجة الجسم، وبالتالي يتحسن أداء الجسم من الداخل بشكل عام، وتتحسن الثوابت الحيوية في الدم لذا ينصح الأطباء المرضى بعمل الفحوصات والتحاليل على الريق (صايم).

وأضاف: "يجب استغلال فترة الصيام لتعزيز الجهاز المناعي بالأكلات المرتبطة بالصيام مثل التمر ومنتجات الألبان خاصة الزبادي، لما له من قدرة على رفع أداء جهاز المناعة، وبالتالي تناوله في وجبة السحور يعزز المناعة".

وتابع: "يجب تهيئة المعدة عند تناول الطعام بعد الصيام لتجنب عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي، وتناول التمر والعمل على راحة المعدة لدقائق ثم تواصل الوجبة الأساسية، ولكن بكميات مناسبة ويجب التنوع والتوازن والاعتماد على البروتين بصفة خاصة لدخول البروتين في تكوين خلايا الجهاز المناعي، والاهتمام بوجود السلطة كعنصر أساسي على السفرة لما تحتويه من فيتامينات خاصة فيتامين سي وأ والخضراوات الورقية.

وشدد على تجنب الإكثار من السكريات والحلويات، والحرص على الوجبات الخفيفة التي تتمثل في الفواكه والمكسرات الشعبية مثل السوداني غير المملح حتى لا يتسبب بالعطش في نهار، والسمسم لاحتوائهما على الفيتامينات.

وطالب بتناول الماء والسوائل بشكل عام بين فترتي الصيام والسحور، بمعدل كل ساعة كوب ماء على الأقل وتدريج الكميات ما يوفر حاجة الجسم للسوائل وعدم جفاف الحلق، ومشروبات مثل التمر هندي ولكن من المفضل أن يكون طبيعي وعدم الإفراط في التحلية بالسكر لأن السكر والملح يضعفان المناعة.