ما أبرز صيحات الموضة التي أطلقها مهرجان كان السينمائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 01:45 مساءً - اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي بتألق تام كانت نجمته شارون ستون التي سطعت بأناقتها في الحفل الختامي الى جانب النجوم أمثال سبايك لي وماغي غلينهال وميلاني لوران وغيما تشن وغيرهن.



ماغي غلينهال وسبايك لي في لقطة من ختام المهرجان

الصورة من موقع المهرجان الرسمي على انستغرام





من تابع إطلالات النجمات في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي لا يسعه إلا ملاحظة الأمور التالية التي ميزت أناقة النجمات وشكلت صيحة أطلقها المهرجان لموسم الصيف للعام 2021 وهي:



7 صيحات في الموضة أفرزها مهرجان كان الدولي السينمائي:





العمر لا يرتبط بالأناقة بدليل ان النجمة شارون ستون (63 عاماً) لفتت الأنظار بأناقتها التي ارتبطت بكل من دولتشي أند غابانا وجيورجيو أرماني ولكن الإطلالة الأخيرة كانت الأكثر رواجاً فلقد ارتدت فستاناً باللونين الأبيض المائل الى الرمادي والفضي من دولتشي أند غابانا.



النجمة شارون ستون-الصورة من موقع ريد كارب فاشن أووردز الإلكتروني





الكورسيه الحاضر في معظم الفساتين التي رأيناها على السجادة الحمراء فهناك الكورسيهات المتوافرة ضمن الفستان أو المنسقة مع تنورة ومن أجمل الكورسيهات التي شهدناها على السجادة الحمراء في مهرجان كان ما ارتدته ماغي غلينهال في ختام الحفل فلقد تألقت بزي يتألف من كورسيه من الساتان الحريري النيود والتنورة من الموسلين المزدان بطبقات من الكشاكش. الفستان صممته دار غوتشي خصيصاً للنجمة.

ماغي غلينهال ترتدي زياً رائعاً من غوتشي

الصورة من حساب check the tag على انستغرام



الأحمر الأيقوني ملك السجادة الحمراء بلا منازع وقد رأيناه في كانّ على شكل فساتين مصممة من الكريب او من التول المزدان بطبقات من الكشاكش والمنفذ على شكل قلب كالفستان الرائع الذي ارتدته النجمة روزاموند بايك في ختام الحفل وهو من تصميم دار كريستيان ديور.

روزاموند بايك في فستان من ديور

الصورة من حساب check the tag على انستغرام

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الأسود مفتاح الأناقة الأسلم: وهو الخيار الآمن الذي تلجأ إليه النجمات ويسهل تنسيق الأكسسوارات معه فكل اللألوان تليق بهذا اللون.السا زلبيرشتاين اختارت فستان مموج باللونين السود والازرق الليلي من ارماني بريفيه وتزينت بمجوهرات من بوشرون.

السا زلبيرشتاين في فستان مموج باللونين السود والازرق الليلي من ارماني بريفيه وتزينت بمجوهرات من بوشرون

الصورة من موقع check the tag



الطابع الذكوري الذي تجلى واضحاً في خيارات النجمات على السجادة الحمراء من أطقم وقمصان بيضاء مع سراويل واسعة السيقان وأبرزها كان للنجمة تيلدا سوينتون التي اختارت قمصاناً بقصات هندسية واسعة من سكياباريللي وقد بدا واضحاً أنها صيحة جديدة أدخلتها النجمة على دليل الأناقة على السجادة الحمراء.



تيلدا سوينتون في زي من سكياباريللي

الصورة من حساب check the tag على انستغرام

النجمة ليا كباده في طقم من الكسندر مكوين من مجموعة شتاء 2020- 2021

الصورة من حساب check the tag على انستغرام



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الإطلالات الذهبية التي لا تنسى على السجادة الحمراء ومنها للنجمة غيما تشان التي سحرت الحضور خلال الحفل الختامي للمهرجان بفستان ذهبي من كتف واحدة ويتسم بتنورة ضيقة مع ذيل قصير. الزي من تصميم اوسكار دي لارنتا.

غيما تشان في فستان من أوسكار دي لارنتا

الصورة من حساب check the tag على انستغرام



الإطلالات المكررة لم تعد معيبة: ففي الماضي كانت النجمة التي تظهر بفستان سبق وارتدته نجمة اخرى تشعر بالإحراج وقمة الإحراج إذا صودفت ترتدي الفستان نفسه مع نجمة أخرى ولكن معيير الاستدامة والقيم التي تبدلت بفعل جائحة الكورونا غيرت المفاهيم فباتت النجمات يتباهين بتكرار إطلالات لنجمات أخرى مع بعض التعديل في الستايلنغ كما حصل مع النجمة ليوني هان التي تألقت بهذا الفستان من جورج حبيقة في ختام المهرجان.



النجمتان ليوني هان وزانغ يوكي والفستان نفسه من جورج حبيقة

الصورة من حساب فاشن_سيلبس_كريتيكس على انستغرام

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