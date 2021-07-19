سراويل باللون البيج من عروض ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 01:45 مساءً - يتمتّع اللون البيج بجاذبية خاصة؛ لأنه يتّسم بالنعومة والأناقة، ويمكن تنسيق قطع أزياء منه مع مختلف الألوان الأخرى.

هذا وقد برزت العديد من موديلات سراويل باللون البيج ضمن عروض ربيع وصيف 2021، وغلبت التصاميم الواسعة التي تمنح المرأة إطلالة عصرية وعملية، خاصة إذا تمّ اعتماد السروال البيج مع توب من اللون نفسه، وقميص جينز أبيض مفتوح من الأمام، كما ظهرت أكثر من عارضة بالسروال البيج مع التوب القصير الذي يكشف البطن، أو حتى تمّ تنسيقه مع كنزات ملوّنة.

باتشيفا Batsheva



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لون حصري ومحايد



يتم دمج السراويل باللون البيج مع كل خزانة الملابس تقريباً، بما في ذلك مع الأشياء المفضلة لدى كل فتاة؛ لأنه أصبح أكثر فخامة، ويتم تنفيذه في أسلوب كلاسيكي، أنيق، رياضي ورومانسي... فلا مانع أبداً من الجمع بين النماذج الكلاسيكية من السراويل مع السترات الناعمة والبلوزات الخفيفة، خاصة إذا كانت السراويل ضيقة.

اكنيه Acne

البيج هو اللون الحصري المحايد، الذي يناسب كل شيء تقريباً، يمكن ارتداؤه مع الألوان المحايدة الأخرى؛ كالأبيض، الأسود، الأزرق، البني، الأخضر، والأحمر... فهو لون ترابي ناعم، الأقرب إلى قلوب السيدات اللاتي يعتمدنه من خلال السراويل، الفساتين، وحتى التنانير، خلال إطلالاتهن النهارية أو أيضاً المسائية.

أكريس Akris





يفضّل ألا ترتدي السيدة سوى قطعة واحدة بألوان البيج أو النيود؛ حتى لا تبدو إطلالتها باهتة، فيمكن تنسيق السروال مع قميص أو توب أو بلوزة بلون آخر؛ مثل الأسود، أما إذا كانت ذاهبة إلى سهرة، فلتنسق مع السروال إكسسوارات بألوان حيوية.

هناك ألوان أخرى أكثر تناغماً مع ألوان البيج، وأبرزها الأسود، الأبيض، الوردي، البرغندي، الأزرق الفاتح، البرتقالي، والكاميل، وفي حال أرادت السيدة أن تكمل إطلالتها بمجوهرات عصرية مع أزياء بألوان البيج، فيفضّل أن تكون إكسسوارات معدنية، وخاصة باللون الذهبي.

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اديام Adeam

خلال هذا الموسم، انتشرت موضة سراويل البيج السكيني واتجهت الكثيرات لشرائها؛ لأنها الأكثر راحة وعملية، وبدأن في التخلي عن صيحات الجينز الضيقة التي قد لا تتناسب مع جميع السيدات في جميع أوقات اليوم، لذلك لا مانع أبداً من ارتداء السروال من اللون البيج الواسع مع توب أسود من الدانتيل وكارديجان بنقشة جلد النمر وحقيبة سوداء وحذاء بلون النيود أو البيج.

كما يمكن للسيدة تنسيق السروال من اللون البيج الواسع ذي الأقدام المكوّنة من عدة ألوان مع قميص أبيض، وتستطيع تطبيق هذه الصيحة الرائجة بوضع الجزء الأمامي داخل خصر السروال، وترك الجزء الخلفي منسدلاً.

البرتا فيريتي Alberta Ferretti



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أفكار رائجة



يمكن للسيدة أيضاً ارتداء السروال البيج مع بلوزة منقوشة، وتضيف إليه حزاماً عريضاً على الخصر باللون البني، ثم تكمل مظهرها بصندل وحقيبة كلاتش صغيرة، كما بإمكانها أن تختار المزيج بين سروال البيج بصيحة الباجي وبين السترات الجلدية السوداء، فهذه الإطلالة الكلاسيكية لا تستغني عنها الكثيرات؛ لأنها تجمع بين الكلاسيكية والراحة والأناقة، كما تستطيع ارتداء السروال البيج الواسع مع قميص كاروهات أوفر سايز، وصندل بلات فورم أنيق مع حزام أسود عريض.

أيمونز Aimons





عند شراء سراويل بيج جديدة، يمكن التأكد من وجود سبب لارتدائها، يتم دمجها بشكل جيد مع الألوان الأساسية، ويمكن أن تحلّ محل السراويل السوداء الأساسية بسهولة، إذا ملّت السيدة منها، فغالباً ما يتم تقديم السراويل البيج الأنيقة كأساس لمظهر الأعمال الكلاسيكي، لذلك يمكن استخدام جميع درجات البيج؛ للحصول على إطلالة مميّزة.

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