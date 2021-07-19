إطلالات نانسي عجرم بالأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 01:45 مساءً - كثيرة هي الإطلالات التي تختارها النجمة نانسي عجرم والتي تشكّل مصدراً للشابات والسيدات على حد واحد. فما يميّز نانسي هو قدرتها على المزج بين خيارات أنثوية جريئة وأخرى شبابية وعصرية تشبه شخصيتها وعفويتها. ومن أبرز الإطلالات التي تألقت بها هي تلك التي اتّسمت باللون الأبيض الناصع والتي شاركت بها متابعيها على انستغرام.



نانسي عجرم بالشورت الأبيض

نانسي عجرم بالشورت-الصورة من حساب النجمة على انستغرام

في إحدى حلقات برنامج ذي فويس كيدز ارتدت نانسي شورت باللون الأبيض مزيّناً بحزام من الساتان وشرائط عند الجانبين، ونسّقت معه قميصاً من الدرجة نفسها بقصّة أنثوية.

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فستان أبيض لامع

نانسي عجرم بالفستان -الصورة من حساب النجمة على انستغرام



وفي إطلالة أخرى خلال البرنامج نفسه، اختارت نانسي فستانأً أنيقاً باللون الأبيض مزيّناً بالكامل بحبيبات الباييت الفضيّة ونسّقت معه مجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والماس.

جينز مع توب بيضاء

نانسي عجرم بإطلالة عصرية-الصورة من حساب النجمة على انستغرام



في هذه الإطلالة اختارت نانسي توب ناعمة وجريئة باللون الأبيض نسّقتها مع جينز فضفاض وصندل بكعب عالي، واستطاعت أن تجمع في إطلالتها هذه بين النمط العصري والأنيق.

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إطلالة عصرية باللون الأبيض

نانسي عجرم بإطلالة عصرية-الصورة من حساب النجمة على انستغرام



هذه الإطلالة تعكس براءة نانسي عجرم التي لطالما وسمت حضورها. نسّقت توب باللون الأبيض مع سروال بالطبعات العسكرية وحذاء رياضي باللون الأبيض أيضاً.

إطلالة مونوكروم

نانسي عجرم بإطلالة مونوكروم-الصورة من حساب النجمة على انستغرام



فستان مصنوع من الصوف الناعم وبقصّة طويلة باللون الأبيض ارتدته نانسي خلال إحدى رحلاتها الخاصة، ونسّقت معه جزمة من الجلد الأسود وحقيبة كريستيان ديور Christian Dior.

إطلالة أنيقة بالأبيض

نانسي عجرم بفستان أبيض مزين بالكروشيه - الصورة من حساب النجمة على انستغرام



هي من الإطلالات الأنيقة واللافتة التي اختارت نانسي عجرم، حيث تألقت بفستان أبيض من التول والكروشيه، وهو من التصاميم الأنيقة والفاخرة التي يمكن أن تستوحيها لإطلالاتك في أهم المناسبات.