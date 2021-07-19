طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة.. وصفة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2021، المناسبة التي تحرص خلالها كثير من السيدات على إعداد الأكلات المختلفة والمتنوعة التي تتمتع شعبية كبيرة، أو تلك التي اعتاد المصريين على إعدادها في الأعياد والمناسبات، خصوصا عيد الأضحى، إذ تتميز الأكلات به باحتوائها على الكثير من اللحوم، سواء كانت لحوم مشوية أو محمرة أو كانت اللحمة مفرومة.

ويعد الرقاق باللحمة المفرومة من أهم وأبرز الأكلات التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك، التي يحرص المصريين على وجودها على السفرة لتناولها، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة، وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة،.

مقادير عمل رقاق باللحمة المفرومة

- يتم تجهيز كمية مناسبة من الرقاق الطري، حسب عدد الأفراد الذين يتناولون الوجبة.

- يمكن الاستعانة أيضا بالرقاق الناشف بدلا من الطري.

- نصف كيلو لحمة مفرومة، وفي حالة إذا كان الأشخاص يميلون لزيادة كمية اللحمة بها، يمكن تزويدها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود حسب رغبة متناولي تلك الوجبة.

- كمية مناسبة من الحبهان حسب الرغبة.

- ورق لورا.

- يتم الاستعانة أيضا بحبات المستكة.

- يتم الاستعانة بملعقة صغيرة من القرفة.

- تجهيز ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

- الاستعانة أيضا بملعقة صغيرة من سبع بهارات.

- تجهيز كوب من البصل المفروم الناعم.

- الاستعانة بكمية مناسبة من زيت الذرة لتر.

- تجهيز مرقة اللحمة أيضا «شوربة».

- الاستعانة بكمية مناسبة من السمنة.

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة

- تشويح البصل مع الملح والفلفل والزيت والقرفة، وإضافة البهارات وجوزة الطيب أيضا.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة ورق اللورا إليه ثم الحبهان والمستكة، ثم يتم تقليبهم جيدا لمدة 2 دقيقة.

- ويتم إضافة اللحم المفروم إليه، ثم بعد ذلك يقلب حتى تمام التجانس بين المكونات، ثم تنضج اللحم.

- ثم يتم بعد ذلك دهن أسفل القالب بالسمنة بعد أن يتم إذابتها، ثم يتم وضع عدد من الأوراق من الرقاق في القالب.

- تدهن بعد ذلك الطبقة بالسمنة ثم الطبقة الأخرى، وبعد ذلك يتم بلها بالمرقة «الشوربة» الساخنة، وتوضع بعد ذلك فوقها مع الاستمرار في عمل طبقات أخرى من الرقاق.

- ثم بعد ذلك يتم وضع الحشو بالداخل، ثم يتم استكمال باقى الطبقات حتى نفاذ الكمية المحددة من الرقاق.

- ثم يتم إضافة باقى السمنة، بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من المرقة، ثم يتم تقطيعها لمثلثات، ويتم وضعها في الفرن حتى ينضج تماما.

- ثم بعد ذلك يتم رفعه وتغطيته فى حالة الرغبة للرقاق يظل طرى وبدون تغطية في حالة الرغبة به مقرمش ويقدم بالهنا.