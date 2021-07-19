الامارات | بيع عنقود "عنب روبي" بـ 12700 دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع عنقود "عنب روبي" بـ 12700 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعجب السياح الأجانب كثيراً من جمال وحجم وشكل الفاكهة اليابانية، لكنهم يندهشون أكثر من أسعارها.

ويسأل الأجانب من دون كلل أو ملل لماذا تعد الفاكهة اليابانية مكلفة جدا؟

وفي هذا السياق تم بيع عنقود من العنب من نوعية "روبي رومان"، وهو صنف من أنواع العنب يزرع ويباع فقط في محافظة إيشيكاوا باليابان، مقابل 12700 دولار في المزاد الأول للموسم، ليسجل بذلك رقما قياسيا للعام الثالث على التوالي، وفق موقع "اليابان بالعربي".

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