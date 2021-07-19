والدة ريهام حجاج تثير الجدل بعد احتفال ابنتها بعيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها والدة ريهام حجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشر الفنانة ريهام حجاج صورة لوالدتها على خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بعيد ميلادها، لتتصدر والدة ريهام حجاج تريند السوشيال ميديا ومحرك البحث الشهير «جوجل».

ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل صورة والدة ريهام حجاج، التي نشرتها ابنتها الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي احتفالا بعيد ميلادها.

والدة ريهام حجاج تثير جدل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لوالدتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بمناسبة عيد ميلادها، إذ ظهرت والدة ريهام حجاج في الصورة مرتدية حجاب باللون الأسود، كما ظهرت بميك أب بسيط يظهر جمالها.

وعلقت الفنانة ريهام حجاج على صورة والدتها، التي نشرتها بمناسبة عيد ميلادها، مهنئة إياها بتلك المناسبة، متمنية لها دوام الصحة والعافية وطولة العمر، قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا مامتي يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر.. وكل عيد ميلاد وأنتي منورة حياتنا.. بحبك أوي».

وعقب نشر الفنانة ريهام حجاج، صورة والدتها عبر حسابها الرسمي احتفالا بعيد ميلادها، أخذ الجمهور يبحثون عن صورة والدة ريهام حجاج لمشاهدتها، ومعرفة وجه الشبه بينها وبين ابنتها، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى محرك البحث الشهير «جوجل»، إذ حرص عدد كبير من الجمهور على تداول صورة والدة ريهام حجاج على السوشيال ميديا، ومقارنة وجه الشبه بين والدة ريهام حجاج وبين ابنتها، وأشار الكثير منهم، إلى أن هناك تشابه كبير بينهما.