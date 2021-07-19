الامارات | أخطاء طبية قتلت سعاد نصر وأحمد راتب ومحمود عبد العزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء طبية قتلت سعاد نصر وأحمد راتب ومحمود عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيفي عبده تعاني منذ ثلاثة أشهر تقريبا من مشكلة صحية كبيرة نتيجة حقن أحد الممرضين لها في العظام بطريقة خاطئة.

فاطمة كشري خضعت لعملية جراحية ونسى الطبيب الشاش الطبي في بطنها.



سيطرت أزمة تعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز لخطأ طبي وتدهور حالتها الصحية على أحاديث مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور وأعادت إلى الواجهة قضية تعرض الكثير من النجوم لأزمات صحية أدى بعضها للوفاة بسبب أخطاء طبية مشابهة.

وعادت الأحاديث عن أبرز ضحايا الوسط الفني بسبب هذه الأخطاء، وتصدرت القائمة الفنانة الراحلة سعاد نصر التي كانت أشهرضحية إهمال طبي، حيث تعرضت أثناء عملية شفط دهون، لخطأ فادح حيث قام الطبيب بتوصيل جهاز الأكسجين بالجهاز الهضمي بدلًا من الجهاز التنفسي، مما أدى لدخولها في غيبوبة ووفاتها عن عمر ناهز 54 عامًا.

كما توفي الفنان المصري أحمد راتب بخطأ طبي أيضا حيث أصيب بوعكة صحية ومياه على الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواءً، ولم يؤكد عليه عدم تناوله بعد 3 أشهر من الخروج من المستشفى ما أدى لتدهور صحة راتب الذي ظل يتناول الدواء مما أثر على جسمه بالكامل وتحديدًا العظام وأدى في النهاية لوفاته.

وتعرض النجم الراحل محمود عبد العزيز لخطأ طبي في فرنسا حيث أجرى جراحة في ضرسه تسببت في تكوين فيروسات في الفك العلوي ومؤخرة الرأس و كونت أورامًا، واكتشف عند عودته لمصر انتشار السرطان في 5 مناطق في جسمه تسببت بمعاناة جسيمة حتى وافته المنية.

وتوفى الفنان طلعت زين نتيجة خطأ طبي داخل غرفة العمليات أثناء جراحة لتنظيف واستئصال جزء تالف من الرئة.

أما الفنانة فيفي عبده فتعاني منذ ثلاثة أشهر تقريبا من مشكلة صحية كبيرة جدا حيث خضعت في أبريل الماضي لعملية جراحية طارئة نتيجة حقن أحد الممرضين لها في العظام بطريقة خاطئة، ألزمتها الفراش والعلاج الطبيعي لبضعة أشهر.

وتعرضت الفنانة فاطمة كشري لخطأ طبي فادح أيضا منذ شهرين تقريبا كاد يودي بحياتها حيث عانت من فتق وخضعت لعملية جراحية ونسى الطبيب الشاش الطبي في بطنها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية أكثر، وقام عدد من النجوم بمساندتها وتكفل بعلاجها النجم أحمد مكي.

أما الإعلامية بسمة وهبة فكاد أن ينتهي مشوارها الإعلامي بعد تشوه وجهها بسبب خطأ طبي حيث أصيبت بشلل عضلي مؤقت في وجهها، عندما سافرت للخارج لإجراء عملية تجميل (بوتكس وفيللر)، وأخطأ أحد الممرضين بإعطائها حقنة دخلت للأحبال الصوتية.

وكانت الفنانة حورية فرغلي إحدى ضحايا الأخطاء الطبية حيث أجرت أكثر من عملية جراحية بالأنف بعد سقوطها من فوق حصان، وفي إحدى العمليات حدث خطأ طبي عرَّض أنفها لكسر أكبر، وعانت من صعوبة في التنفس ومازالت تجري عمليات جراحية لتصحيح شكل الأنف الذي مازال يعاني من مشكلة كبيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news