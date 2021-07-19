الامارات | بعد صراع مع المرض.. وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع مع المرض.. وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي كورت فيسترجارد رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اليوم.

وتوفي فيسترجارد عن 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما ذكرته صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية نقلاً عن أسرته.

ونقلت القناة التلفزيونية الثانية الدنماركية عن المحرر السابق لصحيفة «يولاندس بوستن» تأكيده لوفاة فيسترجارد، فيما نقلت الإذاعة العامة الدنماركية «دي أر» الخبر عن أحد أصدقائه القدامى.

وأشتهر فيسترجارد عالميا في عام 2005 عندما تسببت سلسلة من رسوماته الكاريكاتورية المستفزة لمشاعر المسلمين، والتي نُشرت في صحيفة يولاندس بوستن، في اشتعال أكبر أزمة للسياسة الخارجية للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وثار غضب الكثير من المسلمين بسبب الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت عام 2005. و أصبحت السبب الرئيسي للاحتجاجات في بعض الدول الاسلامية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news