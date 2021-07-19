نصائح لشراء الماس والأحجار الكريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يدرك معظم المشترين للماس والأحجار الكريمة حول العالم معايير الجودة الأربعة للماس: القَطع، اللون، الوضوح، والقيراط، ولكنهم يغفلون المعيار الخامس والأهم، وهو الحصول على شهادة الفحص والتصنيف المعتمدة دولياً، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وفيما يلي يقدم لمعهد الدولي للأحجار الكريمة نصائح ذهبية ينبغي اتباعها عند شراء الماس والأحجار الكريمة:

1- التقييم: عملية اعتماد صارمة

يتم فحص وتصنيف الماس وتقييمه حسب المعايير الدولية. ويستخدم علماء الأحجار الكريمة ذوو الخبرة في مختبرات آمنة للغاية مجاهر عالية القدرة والدقة وأدوات وتكنولوجيا متطورة لدراسة وقياس نسبة شوائب الماس والعيوب والبريق والتماثل ولون الماس. تعمل هذه المعامل بشكل مستقل عن مناجم الماس أو تجار التجزئة، وتقدم تقييمات موثوقة وغير متحيزة، تشبه إلى حد بعيد السيرة الذاتية للماس، التي سيقدرها الجميع وتكون دليلا ومرجعا موثوقا يدعم قيمة الماس خاصتكم.

2- اطلبوا المزيد: لا تعتمدوا فقط على شهادة التاجر العادية

عادة ما تحتوي الشهادات أو التقارير الصادرة عن تجار المجوهرات على مستويات مختلفة من المعلومات، وليس التفاصيل الدقيقة كاملة، ولكن تتضمن التقرير الصادرة من مختبرات الفحص عادة رسما للماس من مقطعي عرض، علوي وجانبي، ومخطط يوضح بالتفصيل الوزن ودرجة اللون والقطع والزوايا ومستويات التضمين لكل عنصر.

يتم تحسين بعض الماس بتكنولوجيا الليزر أو عن طريق الحرارة أو الضغط أو طرق أخرى تعمل على تحسين اللون أو الوضوح. ويجب أن يعرف المشتري إن كانت قطعة الماس خاصته قد تعرضت إلى أي من هذه العمليات، التي غالباً لا يتم تضمينها في الشهادة العادية المقدمة من تجار المجوهرات.

تقدم العديد من المختبرات خدمات إضافية، بما في ذلك كتابة رقم شهادة مجهري على الماس لاستخدامه لاحقاً في تحديد هوية القطعة، مثل المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI). ويكون النقش صغيراً جداً بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولا يؤثر إطلاقاً على درجة الوضوح.

3- لا تشتروا أبدا قطع الماس مزخرفة ومتعددة الألوان بدون مقاطع فيديو مكبرة أو صور فوتوغرافية

في كثير من الأحيان، ينشغل المستهلكون كثيراً بالعثور على "أكبر" ماسة ذات "أفضل" المواصفات على الورق وبأقل قدر من المال، ولكن عندما يتعلق الأمر بأحجار الماس ذات الأشكال الفاخرة (مثل كوشن Cushion، أوفال Oval ، إيمرلاند Emerald، وبرنسيس Princess) ، فإن شهادة الماس المدعومة بالصور ستساعدكم على "فهم" الماس الخاص بكم بشكل أفضل.

4- اجعلوا قيمتها تدوم إلى الأبد: احصلوا على ضمان من الصائغ

بالإضافة إلى شهادة الفحص والتصنيف، قد يأتي الماس الخاص بكم مع ضمان أو يمكنكم شراء شهادة ضمان، تماماً كالتي تحصلون عليها عند شرائكم لسيارة جديدة. لذا تسوق بذكاء واحصل على ضمان من صائغ المجوهرات، سيبقى خاتم الماس خاصتكم آمناً وبراقاً على الدوام.

اعتماداً على القطع والتركيب، يمكن أن يتشقق الماس أو ينكسر، حتى من أبسط الأشياء كرفع أكياس البقالة من السيارة أو عند العمل في الحديقة أو غير ذلك.

وبموجب هذا الضمان، يمكنكم إحضار المجوهرات إلى المتجر، الذي اشتريتموها منه، عادة كل ستة أشهر، حتى يتسنى للمختصين فحصها وإصلاحها إن لزم الأمر. كما سيغطي الضمان أي عيوب في المواد أو الصناعة.

تأكدوا من اتخاذ هذه الاحتياطات الإضافية عند شراء المجوهرات الماسية، واحرصوا على عدم الشراء من مصدر لا يقدم الشهادات والضمانات كخيار متوفر، لأن أحد أهم واجبات الصائغ تجاه زبائنه هو تقديم ماس يجلب لمقتنيه السعادة.