«عبير» تحصل على براءة اختراع في منتج لإزالة الشعر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان الشغف بمجال المكياج يسيطر عليها منذ طفولتها، حتى أصبح الهدف الذى سعت وراءه محاولة تحقيق الحلم الذى طال انتظاره أكثر من 10 سنوات، فلم تترك بابا للتعلم والابتكار في المكياج إلا وطرقته، تحاول التطوير من مهاراتها مما ساعدها للحصول على براءه اختراع رغم تعليمها المتوسط.

سنوات تحاول عبير محمد، 45 عامًا، تطوير المهارات في فن المكياج، حتى تتوصل إلى مواصفات محددة لـ «سويت»، تحصل بها على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي، عام 2008.

عبير: عملت قطعة سويت بمواصفات مش بتسبب حساسية

حاولت السيدة الأربعينية تطوير مهاراتها باستمرار بالإضافة إلى مشاهدة فيديوهات تعليم مستحضرات التجميل الاجنبية: «عملت قطعة سويت متماسكة لا تسبب تهيج وحساسية الجلد، وبعد إخضاعه لوحدة المواصفات والجودة كشف أنه لايسبب الإصابة بالفطريات»، حسب حديثها لـ «هُن».

كان الجديد في الاختراع أنه لايجف على البشرة ويسهل نزعه، بجانب أنه رخيص بالأسواق مقارنة بالشمع، به مادة طبيعية تعالج الكلف، لايترك أثرا على البشرة بعد استخدامه، مما ساعدها للحصول على براءة اختراع.

تتمنى «عبير» تسويق منتجها: «محتاجة مصنع كبير يسوق للمنتج، علشان ينتشر بين الناس».