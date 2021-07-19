مي حلمي تسبح وتلعب مع الدلافين في حمام سباحة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية مي حلمي مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء نزولها أحد حمامات السباحة، وظهرت وهي تداعب مجموعة من الدلافين وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت مي حلمي وهي تسبح وتلعب صحبة عدد من الدلافين بينما اقترب منها أحدهم وقبلها وشاركت لحظات قضائها الإجازة الصيفية مع جمهورها عبر خاصة «القصص المصورة» على حسابها بموقع «إنستجرام».

كانت مي حلمي قد أعلنت اقتراب موعد زفافها بعدما كشفت عن ارتباطها منذ وقت قريب فيما تلقت مي رسائل صوتية و«زغاريد» من قبل متابعيها على إنستجرام، بعد إعلان ارتباطها رغم أنها لم تكشف هوية عريسها، واكتفت بالإشارة إلى دخولها في علاقة عاطفية منذ فترة.

وفي سياق آخر أثارت «مي» حالة جدل واسعة بسبب صورة جمعتها بالإعلامي الشاب تامر شلتوت وأرفق معها «إيموشن» قلب، إذ زعم من خلالها المتابعون أن «تامر» هو العريس المنتظر الذي تحدثت عنه الإعلامية مي حلمي، ولم تكشف عن هويته بعد.

كان الإعلامي قد نشر الصورة التي جمعتهما على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واعتبرها بعض المتابعين أنها إعلان عن وجود علاقة عاطفية بين الثناء لكن جاء الرد سريعًا من الطرفين، إذ حذف الفنان تامر شلتوت، الصورة ونشر توضيح بأن الأمر لم يتعدى عن كون اللقاء كان صدفة جمعت بينهما فقط، لكن الإعلامية مي حلمي لم تتوقف عند ذلك.

يشار إلى ان الإعلامية مي حلمي نفت وجود علاقة عاطفية بينها وبين شلتوت ودونت عبر حسابها بانستجرام: «كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من أذيته لغيره، بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا لما شوفتني في الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور وما فيش إحساس بالغير».